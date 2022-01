Tesla přináší novou funkci. Řidič může auto použít jako megafon

Zdroj

Automobilka Tesla, kterou vlastní Elon Musk, vydala v rámci své každoroční aktualizace softwaru poměrně ojedinělou funkci. Ta umožní řidičům proměnit své elektromobily na megafony. Informaci o této novince přinesla společnost Electrek s tím, že by měla být dostupná pouze pro novější modely Tesla (2019 a novější).

Důvod je zcela prostý. Funkce, která změní elektromobil Tesla na megafon totiž logicky využívá externí reproduktory. Ty však byly do automobilů implementovány v nedávné době. Důvodem instalace reproduktorů byla změna vyhlášky ve Spojených státech Amerických.

Tato vyhláška přišla kvůli bezpečnosti chodců, protože když jede elektromobil v nízkých rychlostech, není vůbec slyšet, což může být nebezpečné. Nová legislativa tak nařizuje, aby automobil vydával nějaký zvuk právě při jízdě při nižších rychlostech.

Na videu, kde jeden z uživatelů tuto novou funkci zkouší, je vidět, že nejde o přenos hlasu v reálném čase, ale dochází zde k mírnému zpoždění a zkreslení. Navíc je patrné, že megafon položí hlas do nižších poloh. Mimo funkci „Megafon“ navíc Tesla slíbila, že v rámci této aktualizace odstraní možnost pro řidiče hrát hry za jízdy. Není to poprvé, co Tesla chce využít své reproduktory, protože již v loňském roce umožnila uživatelům použít libovolný vlastní zvuk místo klaksonu.