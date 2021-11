Výpadek aplikace Tesla uzamkl řidiče po celém světě v jejich elektromobilech

Zdroj

Když se chcete dostat do svého auta a nešťastnou náhodou si zapomenete klíče, je to smůla. Uživatelé Tesly si však zvykli, že se bez toho kousku železa obejdou, protože si vystačí s mobilní aplikací, která s elektromobilem komunikuje prostřednictvím Bluetooth. Tito uživatelé se však minulý pátek přesvědčili, že na moderní technologie by ještě neměli natolik spoléhat, jelikož aplikace zaznamenala celosvětový výpadek.

Následkem toho zaznamenala Tesla zhruba 500 stížností na výpadek, kdy se majitelé automobilů nemohli dostat do svých aut. Výpadek naštěstí přišel ve večerních hodinách okolo 21:33 SEČ, takže nepostihl tolik řidičů. I tak mohla tato nehoda dostat mnoho uživatelů do velice nepříjemných situací.

Zástupci společnosti Tesla uvedli, že i z důvodu potenciálních výpadků považují za hlavní způsob odemykání klasický klíč. Není to sice tak pohodlné, ale je to rozhodně spolehlivější. O opravě aplikace posléze informoval Elon Musk na svém Twitteru, kde se zároveň za tuto chybu omluvil a dodal, že jeho tým se pokusí v budoucnu těmto chybám předcházet.