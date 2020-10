Tesla od příštího týdne vypustí na cesty testovací verzi kompletního autopilota

Zdroj

Elon Musk prozradil, že chce již příští týden v úterý vydat verzi plnohodnotného Autopilota, který dostal název „Full Self-Driving Beta.“ Elon se sám rozhodl zapojit se do rozsáhlého testování a prohlásil, že automobil ho nyní dokáže dovézt do práce a zpět domů bez jeho zásahu. Nyní se Tesla zvládne udržet v základní verzi v pruzích a přiměřeně reagovat na ostatní účastníky dopravního provozu včetně chodců. Po příplatku 200 tisíc korun dostanete ještě funkci zastavení na semaforu a následné rozjetí.

Poté, co bude Autopilot otestován i v beta verzi, bude cena za něj ještě mnohem vyšší. Podle předběžných zpráv od Elona by měla dosahovat v přepočtu až 2.5 milionů korun. S touto novou funkcí by pak neměl být teoreticky žádný problém zvládnout jakoukoliv dopravní situaci. Legislativa v mnoha zemích však zcela autonomní režim zakazuje nebo vyžaduje, aby byl řidič přítomen. V případě nehody je to pak řidič, který měl být v pozoru.

Nová funkce by pak měla spolupracovat se všemi kamerami a senzory, které jsou okolo celého automobilu, a vytvářejí tak 4D obraz. Zpočátku dostanou tuto beta verzi nové funkce jen někteří majitelé, konkrétně to jsou především beta testeři a vybraní řidiči. Tito testeři podávají zprávu o své zkušenosti přímo vývojovému týmu Tesly. Ta však v současné době tvrdí, že nová funkce je zcela bezchybná.