Tesla se z červených čísel hrabe přes mrtvoly: Žádá dodavatele o vrácení peněz

Podle The Wall Street Journal (WSJ) společnost Tesla poslala v minulých dnech žádost o pomoc dodavatelům ve snaze napravit svůj dosavadní schodek v rozpočtu a dosáhnout zisku. WSJ však zároveň doplnil, že se pravděpodobně jednalo o dodatečné poskytnutí slevy u projektů, z nichž některé sahají až do roku 2016.

Japonský analytik Tatsuo Yoshidy si myslí, že toto jednání není nic neobvyklého, obzvláště v automobilovém průmyslu. Podotkl, že v historii již tato situace několikrát nastala.

WSJ se pokusil některé z dodavatelů Tesly kontaktovat, ti však vše zapřeli s tím, že o takovémto požadavku ze strany Tesly nemají žádné informace. Na druhou stranu Tesla potvrdila tu skutečnost, že požaduje od svých dodavatelů snížení ceny u projektů, které se započali i během roku 2016. Ze strany Tesly bylo toto jednání označeno jako rutinní vyjednávání o konečné ceně.

Dennis Virag, výrobní poradce v automobilovém průmyslu, sdělil: „Je to prostě směšné a poukazuje to na fakt, že Tesla je již zoufalá. Strachují se o svou ziskovost a prosperitu, ale již je nezajímají zisky jejich dodavatelů.“

Mnozí z dodavatelů Tesly jsou na ni existenčně závislí. Důvod je prostý, vyrábějí pro Teslu tak specifické součástky, které by jinde na trhu uplatnění nenašly. V některých případech je Tesla i jediným odběratelem a zákazníkem. V tomto případě by podobné kroky ze strany Tesly mohly znamenat i bankrot dodavatele.

Nejedná se však o nic neočekávaného, protože Tesla se již delší dobu pohybuje v červených číslech. Konkrétně letos v prvním čtvrtletí hospodařila se ztrátou 15, 6 miliard korun. Tato ztráta však byla pouze propadení se z loňského schodku ve výši 7, 3 miliard korun. Při takovémto vývoji není trend do budoucna příliš pozitivní.

Jisté však je jedno, a to že rozeslané žádosti dodavatelům vzbuzují jen pochybnosti týkající se finanční situace celé společnosti, která již finančně nezvládá navyšování výroby nového elektromobilu Model 3. Elon by si měl rozmyslet na co má a na co ne.