Tesla zamete s mazanými automechaniky. Sama si objedná vadné díly a servis

Tesla se může od nynějška pochlubit další vychytávkou. Její elektromobily totiž dokáží při poruše sami zjistit, co se v autě porouchalo, objednat náhradní díl a následně vás poslat do servisu, kde vám ho vymění. Sama automobilka pak tuto funkci přirovnává k situaci, kdy by nemocný pacient místo k doktoru šel přímo do lékárny.

I Elon Musk přiznal, že servis vozů Tesla se pro něho stává prioritou číslo jedna. To dokazuje i narůstající počet servisních center nejen po celá Americe, ale dokonce jedno z nich vzniklo i u nás v Praze. Podle všeho se zdá, že je schopen dostát svým slibům.

Cars sometimes develop faults, all makes of car. But a car that self-diagnoses and issue, pre-orders the necessary parts, then lets you know, well that is both cool and incredibly efficient!



