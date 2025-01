TikTok na rozcestí: Oracle a Microsoft uvažují o převzetí aplikace

TikTok a jeho kontroverzní status

TikTok, který patří čínské společnosti ByteDance, dlouhodobě čelí kritice kvůli obavám o soukromí uživatelů a bezpečnost dat. Zejména ve Spojených státech byla aplikace několikrát označena za potenciální hrozbu pro národní bezpečnost. To vedlo k tlaku na ByteDance, aby buď zásadně změnila způsob správy TikToku, nebo prodala jeho klíčové operace.

Podle zpráv od NPR jednají společnosti Oracle a Microsoft o možnosti převzetí globálních operací TikToku. Přestože je celý proces stále v rané fázi, naznačuje hluboké propojení byznysu, technologií a geopolitiky.

Oracle a jeho role v jednáních

Oracle je jedním z hlavních kandidátů na převzetí TikToku, což není překvapivé. Tato společnost už nyní poskytuje významnou část serverové infrastruktury, na které TikTok funguje. Podle zdrojů blízkých jednáním by převzetí umožnilo Oraclu monitorovat a dohlížet na algoritmus aplikace, aktualizace softwaru a správu uživatelských dat.

Zdroj: Shutterstock

Hlavním cílem je omezit vliv čínských vlastníků a zajistit, že data amerických uživatelů nebudou přístupná vládě v Pekingu. Tato obava dlouhodobě rezonuje v americké politice, a proto není překvapivé, že do jednání vstupují i vládní aktéři.

Microsoft: Návrat k "otrávenému poháru"?

Microsoft je v tomto příběhu další důležitou postavou. Společnost již v roce 2020 zvažovala společnou nabídku na TikTok spolu s Oracle a Walmartem. Tehdy zakladatel Microsoftu Bill Gates označil potenciální dohodu za „otrávený pohár“, což odráželo obrovské výzvy spojené s převzetím platformy. Přesto nyní Microsoft opět projevuje zájem, i když podrobnosti o jeho zapojení zatím zůstávají nejasné.

Proč je TikTok tak lákavý?

S více než miliardou aktivních uživatelů měsíčně je TikTok jedním z nejúspěšnějších fenoménů moderní digitální éry. Jeho algoritmus, schopný přesně předvídat preference uživatelů, je považován za jedno z nejpokročilejších řešení svého druhu. Právě tato technologie je důvodem, proč platforma přitahuje zájem tak velkých hráčů, jako je Oracle a Microsoft.

Kromě technologických výhod má TikTok i obrovskou komerční hodnotu díky možnostem monetizace obsahu. Společnosti, které by převzetí realizovaly, by získaly přístup k mladé a dynamické uživatelské základně, což by mohlo zásadně ovlivnit jejich pozici na trhu.

Geopolitický rozměr celé situace

Jednání kolem TikToku však nejsou jen otázkou byznysu. Od roku 2020, kdy tehdejší prezident Donald Trump vydal exekutivní příkaz k divestici ByteDance z TikToku, se celá situace zrcadlí v širších geopolitických vztazích mezi USA a Čínou. Spojené státy usilují o snížení čínského vlivu na globální digitální ekonomiku, zatímco Čína se brání ztrátě kontroly nad jedním ze svých největších technologických úspěchů.