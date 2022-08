TikTok umožní svým uživatelům generovat obrázky pomocí AI a slovního zadání

Zdroj: Shutterstock

Systémy umělé inteligence pomalu ale jistě prosakují i do sociálních sítí a zřejmě nejlepším příkladem je sociální síť TikTok. Právě TikTok se nedávno rozhodl přidat nový efekt, který nazývá „AI greenscreen“, který by měl fungovat na principu text-to-image. Jinými slovy by po zadání textu uživatelem měl být schopen vygenerovat obrázek.

Tento obrázek by pak tvůrci obsahu a influenceři mohli klidně použít jako pozadí svého videa. Nejde samozřejmě o žádnou převratnou novinku, protože podobnou technologii pro převod textu na obrázek využívá třeba Imagen od Googlu, DALL-E 2 od OpenAI nebo Midjourney.

Zdroj: Shutterstock

Tato technologie může vytvářet někdy až absurdní kombinace jako „astronauta v oceánu“ či „květinovou galaxii“ nebo fotorealistické snímky. Oproti technologiím například od Googlu, je ta využívaná TikTokem celkem omezená, a to hlavně z důvodu výpočetního výkonu. Čím lepší technologii využijete, tím větší výkon potřebujete. Implementace takové technologie by pro společnost byla příliš drahá a náročná.

Dalším důvodem proč TikTok neumožní vytváření fotorealistických snímků může být fakt, že TikTok má miliardu uživatelů a kdyby všem umožnil vytváření fiktivních fotorealistických obrázků, mohlo by to přinést znepokojivé výsledky. Tato technologie musí ale zároveň mít svá omezení, pro případ, že by někdo chtěl vygenerovat nějaké krvavé snímky či pohoršující nahé postavy. V případě, že někdo něco takového zadá, vygeneruje mu spíše karikaturu, rozmazaný obrázek nebo například modelku zakrytou ovocem.