TikTok varuje: Zákaz aplikace by mohl americké firmy připravit o miliardu dolarů

Podle odhadů TikToku by zákaz aplikace způsobil ztrátu více než jedné miliardy dolarů v příjmech malých podniků během jediného měsíce. Tvůrci obsahu by za stejné období přišli o přibližně 300 milionů dolarů, a samotná platforma by ztratila téměř třetinu svých uživatelů, což by vedlo ke snížení příjmů z reklamy o 29 %.

Mluvčí TikToku v prohlášení uvedl: „TikTok je především jeho 170 milionů amerických uživatelů. Pokud by byl zakázán, nenapravitelně by to poškodilo nejen nás, ale i celou komunitu, která na platformě vyrostla.“

TikTok se nyní snaží soudně zablokovat zákon, který by přikazoval ByteDance aplikaci prodat. V pondělí společnost podala nouzový návrh na dočasný zákaz platnosti tohoto zákona. TikTok plánuje obrátit se i na Nejvyšší soud USA s tvrzením, že zákon porušuje práva na svobodu projevu garantovaná Prvním dodatkem Ústavy.

TikTok argumentuje, že zákon není nutné okamžitě vynucovat, protože USA dosud implementaci odložily o 270 dní. Společnost rovněž upozornila, že pokud by bývalý prezident Donald Trump rozhodl o zachování TikToku, jak naznačoval během své volební kampaně, situace by se mohla zcela změnit.

Ministerstvo spravedlnosti USA považuje žádost TikToku za neopodstatněnou. V dopise adresovaném soudu uvedlo, že dřívější rozhodnutí již zamítlo ústavní námitky společnosti, a proto není třeba další projednávání. Podle ministerstva by urychlené odmítnutí žádosti umožnilo Nejvyššímu soudu věnovat se této záležitosti bez časového tlaku.

TikTok však žádá o rozhodnutí do 16. prosince, přičemž vláda má na svou odpověď čas do středy.