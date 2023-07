Timmermans se chce stát premiérem Nizozemska: Jak to ovlivní Green Deal?

Zákaz spalovacích motorů je jedním z nejkontroverznějších opatření, která navrhuje evropský zelený úděl. Podle tohoto plánu by měla EU zakázat prodej nových osobních automobilů s benzínovými nebo naftovými motory od roku 2035 a úplně ukončit jejich provoz do roku 2050. Cílem je snížení emisí skleníkových plynů z dopravy, která je podle Timmermanse největším znečišťovatelem ovzduší v EU, a dlouhá léta se snažil prosazovat tuto klimatickou neutralitu do roku 2050.

Timmermans je hlavním obhájcem tohoto zákazu a tvrdí, že je to nezbytné pro ochranu životního prostředí a budoucnost lidstva. Podle něj je třeba urychlit přechod na čistou mobilitu a podpořit rozvoj elektromobility, vodíkové technologie a veřejné dopravy. Rovněž spoustu let tvrdí, že zákaz spalovacích motorů přinese ekonomické a sociální výhody, jako je snížení nákladů na energii, zdravotnictví, infrastrukturu, vytvoření nových pracovních míst a podpora inovací. Nicméně realita predikuje úplně opačný efekt ve všech směrech.

Zdroj: Shutterstock

V některých zemích není možné tento zákaz uplatnit z důvodu závislosti na současném automobilovém průmyslu a aktivního zapojení na celosvětovém trhu. Další obavy jsou kladeny přímo na předmět tohoto údělu a tím jsou elektromobily. Ty vycházejí například ze skutečností, že některé elektromobily splňují normu EURO 7 a jiné nikoliv. Dále také z tvrzení, že elektromobily nejsou bezpečnější, než auta se spalovacími motory, často hoří a nejsou ani ekologičtější.

Pokud by se tedy Timmermans stal premiérem Nizozemska, mohlo by to mít určitý vliv na prosazování tohoto velice nepříjemného zákazu v dalších letech. Je však na druhou stranu pravdou, že je Nizozemsko v EU poměrně dost bohatá a vlivná země, přičemž má silnou podporu evropské integrace a spolupráce. Frans Timmermans by proto mohl využít své pozice k tomu, aby nadále přesvědčoval ostatní členské státy EU, aby podpořily jeho ambiciózní plán. Je však otázka, zda bude někdo mít vůbec zájem toto implementovat na čistých sto procent ve svém průmyslu. Mohl by ovšem kladně zapůsobit na tamější nizozemský dopravní systém, který je již nyní jedním z nejekologičtějších v Evropě.