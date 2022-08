Tipy a triky pro efektivní práci s Outlookem: Znáte je všechny?

Přesuňte obsáhlé a složité e-maily do složky Úkoly

V Outlooku 365 můžete pro organizaci e-mailů vytvořit celou strukturu složek. Mnoho lidí ji používá k archivaci mailů, nicméně složky jsou rovněž skvělým způsobem, jak příchozí e-maily třídit a dostat je tak ze zobrazení doručené pošty.

Vytvořte si 3 podsložky doručené pošty - Úkoly, Nevyřízené a Nespěchá - kliknutím pravým tlačítkem na složku „Doručená pošta“ a zvolením „Vytvořit novou podsložku“. Tu nazvěte „Úkoly“. Poté stejným způsobem vytvořte 2 podsložky složky Úkoly a nazvěte je „Nevyřízené“ a „Nespěchá“.

Nyní máte čtyři složky pro příchozí e-maily a všechny čtyři můžete používat ke správě e-mailů a udržování čistoty v doručené poště.

Zde je doporučené třídění:

Doručená pošta: jediné e-maily, které zůstanou zde, jsou ty, na které byste měli okamžitě odpovědět; jsou buď naléhavé, nebo je lze vyřídit rychle

jediné e-maily, které zůstanou zde, jsou ty, na které byste měli okamžitě odpovědět; jsou buď naléhavé, nebo je lze vyřídit rychle Úkoly : nenaléhavé e-maily a e-maily, které budou vyžadovat delší dobu, přesuňte právě sem. Budete na ně navazovat později a jejich přesunem zůstane vaše doručená pošta čistá.

: nenaléhavé e-maily a e-maily, které budou vyžadovat delší dobu, přesuňte právě sem. Budete na ně navazovat později a jejich přesunem zůstane vaše doručená pošta čistá. Nevyřízené : do této složky přesuňte e-maily, které momentálně nemůžete řešit - můžete například teprve čekat na odpovědi nebo na úkoly, jenž jste delegovali.

: do této složky přesuňte e-maily, které momentálně nemůžete řešit - můžete například teprve čekat na odpovědi nebo na úkoly, jenž jste delegovali. Nespěchá: některé e-maily odpověď nevyžadují. Místo toho se jedná o věci, které byste někdy rádi zkontrolovali/přečetli, ale nijak na ně nespěcháte.

Tato metoda má tři výhody:

Zaprvné, udržuje vaši doručenou poštu čistou, díky čemuž se vyhnete zahlcením. Nové e-maily, které přicházejí ve stálém proudu, se nemíchají se stávajícími e-maily, které jste již přečetli, a které by odsouvaly všechny důležité e-maily dolů.

Zadruhé, vaše e-maily jsou lépe organizovány. Pro e-maily, které vyžadují vaši pozornost, máte nastavené místo, kam nyní můžete zabřednout – přesně tolik složek, kolik potřebujete, abyste měli přehled o svých e-mailech, ale ne více, než potřebujete. Namísto vytváření bezpočtu složek (pro různé projekty, klienty nebo jiné kategorie) máte k práci pouze čtyři.

Zatřetí – a možná nejlepší ze všeho – vám umožní lépe řídit svůj čas během dne a soustředit se na důležité úkoly, místo abyste se rozptylovali neustálými novými e-mailovými dotazy a požadavky.

Použijte Pravidla k automatickému třídění e-mailů a zastavení příjmu irelevantních e-mailů

Bohužel ne všechny e-maily na pracovišti přicházejí s odkazem na odhlášení odběru. Den za dnem vám do doručené pošty dorazí e-maily, které jen ruší. Mezi běžné příklady patří:

Automatická upozornění: Pokud jste přiřazeni k týmu na jedné z platforem, které v práci používáte – jako je software pro řízení vztahů se zákazníky (CRM), tato platforma může odeslat e-mail pokaždé, když v systému dojde ke změně.

Vlákna, do kterých byste neměli být zahrnuti: Občas někdo pošle hromadný e-mail s desítkami odpovědí – z nichž žádná nemá nic společného s vámi nebo vaší prací.

„Zábavné“ e-maily: Někdy vedoucí týmu nebo oddělení posílá denní/týdenní e-maily s drobnostmi, memy nebo vtipy navrženými tak, aby byla práce zábavnější.

Tyto e-maily brání soustředit se na důležitou práci. Pomocí funkce pravidel aplikace Outlook však lze odeslat tyto e-maily přímo do koše – nebo do jiné složky ke kontrole.

Můžete také pravidla Outlooku použít k automatickému třídění příchozích e-mailů do příslušné složky; například vždy posílat e-maily, které jsou od vašeho šéfa s určitým předmětem, do složky Úkoly a e-maily z newsletteru, který pravidelně čtete, do složky Nespěchá.