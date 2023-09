Top 5 tipů na rodinné hry 2023

Nejlepší rodinné deskovky roku 2023

Připravili jsme 5 tipů na rodinné deskové hry, které si užijí jak děti, tak jejich rodičové. Hry malé, milé, drakoidní, zvířátkoidní, i jednu pro dobrodruhy všech velikostí…

Drakiáda: Čas letí

Ve hře Drakiáda se stanete účastníkem soutěže, ve které se všichni společně vrháte do pouštění papírových draků. A proti vám bude stát hráč setsakra zákeřný - vítr! Ten se prostě nenechá zahanbit a bude vám dělat peklo, abyste měli co nejvíc práce udržet své draky ve vzduchu.

V krabici s návodem a balíčkem karet dostanete taky šest přesýpacích hodin v různých barvách. Každá barva reprezentuje jednoho draka, který musí zůstat ve vzduchu. Jakmile se kterékoli hodiny přesypou, drak spadl k zemi, a vy okamžitě prohráváte. A nejen, že se všechny hodiny sypou současně, ale každé se taky sypou jinak rychle!

Zdroj: Tlama Games

Vaší jedinou nadějí je hrát karty, které máte na ruce. Jakmile kartu zahrajete, otočíte hodiny stejné barvy. Do toho máte kartičky, které obrací pořadí hráčů, prohazují vám karty na ruce a nebo vám dokonce zakazují komunikaci. S tím vším se společnými silami snažíte vypořádat, a hra končí, jakmile zahrajete úplně poslední kartu.

Drakiáda je na poli rodinných her čerstvým větrem, který nabízí rychlý a jednoduchý adrenalin s rodinnou tématikou, který odehrajete do 5-10 minut.

Foxy

Po téhle hře jsem poprvé sáhnul jenom proto, že měla lišku na přebalu. A jakmile jsem přinutil prvního náhodného kolemjdoucího, aby si ji se mnou zahrál, nelitoval jsem.

V deskové hře Foxy poměříte svoji paměť s liškou, o které se říká, že má prý výbornou paměť. Každý hráč dostane tabulku, a mazatelný fix. Na začátku každého tahu se otočí jedna karta, a všichni se na ní podívají. Hned poté musíte do své tabulky zapsat, kolikáté zvíře toho druhu za celou hru vidíte. Takže když otočíte kartičku, a na ní máte žirafu s kámošem zebrou, tak si vzpomenete, že žirafu vidíte už pošesté, a zajíce podruhé - sečtete to dohromady a zapíšete si osmičku.

Zdroj: Tlama Games

Žádnou paniku - nemusíte mít bezchybnou paměť, abyste vyhráli. Když si nejste jistí, můžete tipnout i míň. A kolik tipnete, tolik bodů dostanete (pokud to tedy bude správný odhad či míň). Pokud tipnete více, nedostanete nic. Jednou za hru můžete svůj odhad i zakroužkovat, a pokud bude na 100% správný, dostanete za něj dvojnásobek.

Foxy je jednoduchoučká hra, kterou zvládnete absolutně s kýmkoli, nehledě na věk, pohlaví, či stupeň dospělosti, protože chundelatá malá zvířátka počítá rád prostě každý.

Hrdinové hlubokého hvozdu

V Hrdinech hlubokého hvozdu se stanete jedním ze čtyř zvířecích hrdinů, kteří vyrážejí vstříc nebezpečím tajemného lesa!

Na začátku každého kola hodíte kostkami, a podle výsledku se rozhodnete, k čemu kterou kostku využijete. S výsledky se samozřejmě nemusíte spokojit, a máte i možnost je přehodit. Mezi akce, které budete provádět, patří například průzkum nových částí lesa. Ale pozor, tam vás čekají nepřátelé! Musíte se s nimi poprat a doufat, že z nich vypadne nějaký poklad nebo cennost.

Zdroj: Tlama Games

Kromě zdraví mají vaši hrdinové ještě jeden status, a to jsou takzvané sféry. Když jich nasbíráte dost, otevře se vám speciální schopnost, a později ještě druhá. Sféry můžete utratit i na přehazování kostek, a někteří nepřátelé vám je dokonce můžou sebrat.

Každý hrdina má taky svůj jedinečný skill. Někteří vás uzdraví, jiní vás zbaví jedů, a další přidávají kostky nebo vylepšují váš výsledek.

A nakonec to nejlepší – boss! To je ta nejtěžší výzva. Musíte se spojit se svými kamarády a porazit ho, aby z vás byli praví Hrdinové hlubokého hvozdu!

Na prodej

Na prodej je jednoduchoučká karetka, ve které se stanete agenty realitní agentury, kteří skupují a prodávají různé nemovitosti. Základem hry je hrstka peněz, které do začátku dostanete, a dva balíčky karet. Na jednom najdete šeky, a na druhém různé vily, baráky, chajdy, a barabizny v hodnotě od 1 do 30. Právě tenhle balíček s nemovitostmi se stane základem první ze dvou fází, na které se hra hraje.

Na začátku každého kola se vyloží na stůl tolik karet nemovitostí, kolik je hráčů, a úkolem začínajícího hráče je vznést vyvolávací cenu. Následující hráč musí buď nabídnout víc a nebo pasovat. Kdo pasuje, bere si kartu o nejnižší hodnotě, a ztrácí polovičku peněz, které doposud nabídl. A kdo nabídne nejvíce (a zůstane v dražbě jako poslední), přijde o všechny peníze, které nabídl, nicméně si bere ze stolu kartu o té nejvyšší hodnotě.

Zdroj: Tlama Games

Tímhle způsobem postupně získáváte karty nemovitostí, a když nakonec dojdou, přichází na řadu fáze druhá, kdy těžce nabytý majetek musíte úspěšně prodat! Zamícháte balíček karet šeků, a ZASE jich vyložíte tolik, kolik je hráčů. Hodnoty šeků jsou tentokrát od 0 do 15000 dolarů (v klidu, šeky se počítají po tisícovkách). Všichni hráči si vyberou jednu ze svých karet nemovitostí, které se jim podařilo ukořistit ve fázi první, vyloží je lícem dolů na stůl a ve stejnou chvíli je otočí. Kdo vyložil dům v nejvyšší hodnotě, získává nejhodnotnější šek, ten, kdo ve druhé nejvyšší dostává druhý nejhodnotnější, a tak dál.

Kdo nasbírá nejvíce peněz za celou hru (včetně těch, které mu zbyly z první fáze), stává se vítězem.

Na prodej je neuvěřitelně jednoduchá a rychlá hra, kterou si zamilujete, ať už máte deskoherní svět prochozený jako své boty, a nebo se v něm teprve rozkoukáváte.

Podzimní syslení

Podzim pomalu končí a zvířátka si dělají zásoby na zimu. Každé však žere jiný druh potravy a je na vás, abyste jim pomohli nastřádat co nejvíc jídla, a na nich, aby vám pomohla nasbírat co nejvíc bodů.

V Podzimním syslení budete sbírat destičky cesty, která vede vaším lesem. A na každé destičce se povalují různé typy žrádla. Každé zvířátko ovšem žere (přesněji řečeno dává vám body za) něco jiného. Jedno miluje výrazný bouquet žížal, jiné si pošmákne na vajíčkách a některá se dokážou po žaludech jen utlouct.

Zdroj: Tlama Games

Ve svém tahu se podíváte na veřejnou nabídku, která se skládá ze 3 různých dílků cesty a 1 karty zvířete. Hráči si postupně z nabídky berou jednotlivé dílky, a spouštějí efekty podle toho, z jaké sekce nabídky si je berou. Jedna sekce vám dá žeton, kterým zvyšujete bodovou hodnotu určitého typu žrádla, jiné vám zvětšuje velikost spíže, nebo vám dává žeton prvního hráče. A teď samozřejmě přichází ke slovu strategie. Potřebujete spustit nějaký konkrétní efekt, a nebo si vezmete dílek, který je pro vás nejvýhodnější?

Dílky vykládáte do sítě 4x4, a vždycky tak, aby každé zvíře mělo svoji cestičku. Zvířátko sebere všechny plody, které na cestě jsou, a to i ty, které nejí. Proto se to snažíte zaonačit tak, aby před každým leželo to, co žere, ideálně za co nejvíc bodů, a aby vám to vyšlo do správného tvaru.

Podzimní syslení je krásná, milá a chytrá hříčka, kterou můžete hrát jak s dětmi, tak i s jinými dospěláky, kteří vycházky po lese doslova žerou.