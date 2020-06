Total War Saga: Troy bude prvních 24 hodin od vydání zdarma na Epic Games Store

Zdroj: Oficiální

První zpráva o exkluzivitě pro Epic Games Store zvedla, jak už to tak bývá, vlnu nevole. Dokonce takovou, že někteří hráči atakovali konkrétní členy vývojářského studia, které nalezli na sociálních sítích. Mnoho z nich přitom vůbec na hře nebo tomto rozhodnutí nemělo podíl, načež vydali prohlášení, aby hráči mířili svoji kritiku pouze na studio jako celek a ne na jeho konkrétní zaměstnance, kteří za to nejsou zodpovědní.

Jsou si rovněž vědomi, že ne všichni hráči budou s jejich rozhodnutím spokojení, ale doufají, že jim bude odpuštěno. Rozhodnutí pro ně nebylo jednoduché a peníze rozhodně nebyly jediným důvodem, ale zároveň jim získané finance dodají možnost do série Total War více investovat i do budoucna a díky prvnímu dni zdarma si ji jistě vyzkouší i širší okruh hráčů, kteří s ní zatím nemají zkušenosti. Že se navíc letos slaví i 20. výročí této série, už bylo pouze třešničkou na dortu. Zároveň slibují, že další exkluzivity do budoucna neplánují a toto rozhodnutí by mělo zůstat ojedinělé.

Starověká strategie Total War Saga: Troy vyjde již letos 13. srpna exkluzivně na Epic Games Store a přesně o rok později dorazí i na Steam. Studio Creative Assembly věří, že si noví i stávající hráči rozhodně přijdou v novém díle na své.