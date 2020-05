Trump pohrozil Twitteru, že nechá zrušit sociální sítě

Zdroj: Pixabay

Twitter patří mezi nejpoužívanější sociální sítě vůbec, a není proto divu, že má velký vliv i na veřejné mínění. Nedávno zástupci této společnosti označili jej varováním o možné nepřesnosti jeden z tweetů amerického prezidenta Donalda Trumpu. Ten na tuto „drzost“ zareagoval tak, že pohrozil sociálním sítím jejich regulací či úplným vypnutím, pokud budou i nadále mařit konzervativní hlasy.

Celá kauza vznikla kvůli tzv. korespondenčnímu hlasování, na které přistoupilo několik států ze Spojených států amerických jako k alternativnímu řešení v době koronavirové pandemie. Jedním z příznivců je i kalifornský guvernér, Gavin Newsom, který oznámil, že na listopadové prezidentské volby obdrží každý volič v Kalifornii speciální lístek pro korespondenční hlasování. Guvernér však dodal, že toto je jen další možnost pro voliče nikoliv jediný možný způsob jak volit.

Zdroj: BusinessInsider

Trump se však vůči tomuto způsobu hlasování vymezoval poměrně ostře již v minulosti. Naposledy tak učinil toto úterý, kdy napsal: „Poštovní schránky budou vykradeny, lístky padělány a dokonce nelegálně vytištěny a podvodně podepsány.“ Faktem zůstává, že pro toto tvrzení neměl americký prezident jediný podložený důkaz, z čehož vyplývá, že se jednalo o pouhou domněnku.

Dále americký prezident, Donald Trump, uvedl: „Guvernér Kalifornie posílá lístky milionům lidí, všem, kdo v tomto státě žijí. Nezáleží na tom, kdo to je a jak se tam dostali, ale lístek dostanou. Poté je vyhledají profesionálové, kteří řeknou těmto lidem, z nichž mnozí ani nepomysleli na to, že by volili, jak a pro koho mají hlasovat. Budou to zmanipulované volby. Ani náhodou!“ Právě tento tweet je jedním ze dvou, které jsou Twitterem označeny jako potenciálně nepřesné. Veřejnost nyní čeká, zda tvrzení o zrušení či regulaci sociálních sítí byl jen pouhý výstřelek nebo zda se jedná o skutečnou hrozbu.