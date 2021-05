Twitch spojil intimitu s videohrami: Zavádí kategorii pro streamování z výřivky

Rozhodnutí o zavedení nové kategorie přišlo poté, co Twitch bez varování demonetizoval kanály několika svých nejpopulárnějších tvůrců, mezi které patří například Amouranth. „Nedávno jsme pozastavili reklamu na určitých kanálech, pro které hlasovala většina naší základny, aniž bychom jim to oznámili,“ uvedla společnost v příspěvku na blogu. „Naši tvůrci se na nás spoléhají a my jsme je měli na tuto změnu upozornit - byla chyba, že jsme tak neučinili.“ Společnost dále potvrdila, že s jednotlivými streamery spolupracuje, aby obnovila jejich schopnost vydělávat peníze z reklam.

Streamy probíhající v horké vířivce, kde mají na sobě tvůrci a tvůrkyně plavky, zatímco sedí ve vodě - nebo častěji v nafukovacím bazénu - a hrají přitom hry, se staly v posledních měsících velmi populárními. Nejčastěji se v nich objevují ženy, které v chatu musí čelit sexismu a sexuálnímu obtěžování ze strany mužů, kteří je na této platformě neradi vidí.

Tento formát se stal natolik kontroverzním, že se začalo spekulovat, zda tito tvůrci nějakým způsobem neobchází pravidla Twitche. V podmínkách a pravidlech je však uvedeno, že se streameři mohou na vysílání objevit v plavkách v „kontextově vhodných situacích“, jako je například pobyt na pláži, na festivalu či dokonce ve vířivce. A tyto zásady společnost nehodlá měnit - zatímco obsah se sexuálním podtextem zůstává zakázán, streamovat v plavkách v bazénu bude i nadále povoleno.

„To, že v očích některých jedinců jsou dámy v plavkách sexy, není v rozporu s našimi pravidly, a Twitch nezavede žádná donucovací opatření jak proti ženám, tak ani proti nikomu jinému,“ dodala společnost tučně vyznačeným písmem.

Dle zdrojů přidání nové kategorie pro tyto typy streamů není dlouhodobým řešením, které by firmám poskytlo větší kontrolu nad tím, na kterých streamech jejich reklamy běží. Považuje to však za prozatímní řešení umožňující divákům vyhnout se živým přenosům z vířivek, které tolik z nich ustavičně kritizují.

Pro tvůrce v této kategorii by to nicméně mohla být špatná zpráva. Obecně totiž platí, že čím více diváků, tím větší výnosy z reklamy. Pokud ale budou přenosy této kategorie méně viditelné a recenzenti se budou moci rozhodnout, zda na nich povolovat své reklamy či nikoliv, už se to možná tolik nebude muset vyplácet.