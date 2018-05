Twitter špatně zabezpečil ukládání hesel. Všichni uživatelé jsou v ohrožení

Na sociální sítí Twitter je registrováno zhruba 330 milionů uživatelů. Jejich bezpečnost je však nyní v ohrožení, společnost totiž odhalila nedostatečně zabezpečený proces ukládání hesel, která se ukládala pouze do logů, čímž se k nim mohl dostat prakticky jakýkoliv hacker. Po zjištění Twitter okamžitě vyzval své uživatele ke změně hesel všech svých účtů.

K hashování hesel Twitter používá funkci bcrypt. Ta je mezi experty brána jako spíše bezpečná metoda hashování. Problém podle technického ředitele Twitteru Paraga Agrawala je, že se heslo zapsalo do firemního logu ještě dříve, než byl vlastní proces hashování dokončen. Poté, co sociální síť chybu objevila, veškeré logy smazala a přijala opatření, aby zabránila dalším hrozbám.

We recently found a bug that stored passwords unmasked in an internal log. We fixed the bug and have no indication of a breach or misuse by anyone. As a precaution, consider changing your password on all services where you’ve used this password. https://t.co/RyEDvQOTaZ