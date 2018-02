Uber: Do 5-10 let budeme zákazníky přepravovat leteckými prostředky

Tento týden se generální ředitel společnosti Uber, Dara Khosrowshahi, znovu zavázal k cíli společnosti nabízet létající taxislužby jako možnost přepravy. Na fóru pro investory v Tokiu uvedl v úterý Khosrowshahi, že letecké prostředky jsou reálnou volbou pro přepravu mezi městy a na kratší vzdálenosti, a to již běhěm příštích 5 až 10 let.

UberAir by chtěl využívat místo obyčejných asfaltových silnic vzdušný letecký prostor. Létalo by se výhradně v nízkých nadmořských výškách. Byla by vytvořena síť malých elektrických letadel, která by byla zapojena do vertikálních vzletových a přistávacích míst (VTOL). O tomto záměru hovořila společnost již v roce 2016 s cílem provozovat první zkušební demo lety v Los Angeles do roku 2020.

Uber publikoval „Uber Elevate“, což je tzv. bílá kniha o letadlovém systému, která podnítil zájem mnoha společností, včetně Bell Helicopter a řady jiných leteckých startupů.

Samozřejmě Uber není jediná společnost, která se o podobnou věc pokouší. Existují i další kandidáti. Jeden z konkurentů je i čínský výrobce dronů Ehang, který právě testuje nové letouny pro osobní lety. Tyto letouny dokážou zatím pojmout pouze dva lidi. Mezi další startupy patří i SureFly. Ten měl v lednu provést důležitý zkušební let.

Uber upozorňuje i na určité problémy, které jsou jako překážka na cestě k úspěšné realizaci. Jedná se třeba o dostatečnou kapacitu baterie, vysoké náklady, hluk, nedostatečná infrastruktura a také v neposlední řadě jakési rozhraní, kde by si zákazník mohl „přivolat“ taxi ze vzduchu.

Zatím je jasné, že budoucnost se ubírá tímto směrem. Dá se tedy určitě očekávat, že v blízké době dojde k přelomové revoluci v dopravě obecně.