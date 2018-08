Ubisoft odhaluje hry na GamesCom. Uvidíme nové Assassin's Creed i Skull & Bones

Francouzská vydavatelská společnost Ubisoft se pyšní skutečně širokou škálou titulů. Na veletrzích, jakými jsou americká Electronic Entertainment Expo (E3) nebo německý GamesCom, tak má zpravidla obrovský prostor.

V Kolíně nad Rýnem nezahálí ani letos a přiveze minimálně 11 her k vyzkoušení. Na jednotlivé tituly láká speciální reveal trailer, který odhaluje line-up, se kterým mohou fanoušci na GamesComu 2018 počítat.

Budou tak mít unikátní možnost vidět v akci starověké Assassin’s Creed: Odyssey, bláznivé Trials Rising, For Honor z dob krutého středověku, novinku Starlink: Battle For Atlas, Space Junkies, Transference, policejní Rainbos Six: Siege, energické Just Dance 2019, strategii Anno 1800, pirátskou akci Skull & Bones, postapokalyptickou MMO The Division 2 a několik dalších překvapení.

Ubisoft také láká na nekonečnou show na svých stáncích v halách Koelnmesse. Přesvědčte se sami, v přiloženém videu. Nemáte chuť se sbalit a vyrazit přímo do útrob místa dění? My tedy ano!