Ubisoft oznámil nové The Settlers, znovu vydá i vylepšené předchozí díly

Subset games zaznamenali se svým nezávislým FTL: Faster Than Light obrovský úspěch. Ten nikdy nepřichází sám; spolu s ním přichází i velká očekávání na další počin studia, kterým se nevyhlo ani Into the Breach. Naplnila se?

RECENZE – Into the Breach je duchovním nástupcem šachu

RECENZE – Into the Breach je duchovním nástupcem šachu Pavel Vevera 03/27/2018 10:00:00 Subset games zaznamenali se svým nezávislým FTL: Faster Than Light obrovský úspěch. Ten nikdy nepřichází sám; spolu s ním přichází i velká očekávání na další počin studia, kterým se nevyhlo ani Into the Breach. Naplnila se? https://cdr.cz/sites/default/files/into_the_breach_-_01.jpg