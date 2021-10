Uklízejte, i když nejste doma. Ušetřete s chytrým vysavačem hodiny týdně

Během pracovního týdne má málokdo čas na uklízení, vytírání a zametání ve svém bytě. O víkendu pak bývá člověk tak unavený, že si chce spíše odpočinout a strávit příjemné chvilky se svoji rodinou. Prach a špína se tak v bytě hromadí a hromadí, s čímž motivace k úklidu o to více klesá.

Naštěstí žijeme v 21. století, v době pokročilých technologií a robotiky, takže se o takové malichernosti, jako je nevytřena podlaha, vůbec nemusíme starat. Tuto práci můžeme v klidu přenechat robotickým vysavačům, jejichž popularita v domácnostech exponenciálně narůstá. Mrkněme se na trojici zástupců předních značek chytrých vysavačů, které pořídíte i v českých obchodech.

Xiaomi ROIDMI Eve Plus

První z řady robotických vysavačů je Xiaomi ROIDMI Eve Plus. Stejně jako většina produktů od Xiaomi, tak I tento nabízí velký výkon za nízkou cenu. Oproti standardním vysavačům dokáže udržet byt sterilní, protože veškerý odpad, prach, nečistoty a zvířecí chlupy uchovává ve speciální stanici.

Dle údajů uvedených od výrobce by měl tento zásobník na prach vydržet dokonce dva měsíce. Díky vysokému výkonu dokáže dokonce vysát i slupku od pomeranče. Xiaomi ROIDMI Eve Plus můžete ovládat přes mobilní telefon a naplánovat čas úklidu v čase, kdy vůbec nejste doma, a dokonce nastavit pravidelný rozvrh, abyste tuto starost mohli úplně vypustit z hlavy. Vrátíte se tak večer do nablyštěného domova, aniž byste museli mávnout rukou (snad jen swajpnout).

Prodejní cena tohoto vysavače je 10 700 Kč.

iRobot Roomba i7+

Model i7+ je označován jako vlajková loď společnosti iRobot Roomba. Jedná se o levný, jednoduchý a zároveň designový a efektivní robotický vysavač. Kartáče u tohoto modelu jsou navíc uzpůsobeny tak, aby dokázaly sebrat i ty nejjemnější zvířecí i lidské chlupy. Sběrný pytel na sebranou špínu dokáže pak vydržet až jeden měsíc.

Tento model je pak na trhu k dostání 10 000 Kč. Pokud však zvažujete chytrý vysavač v této cenové relaci, doporučujeme sáhnout spíše po lépe vybaveném Xiaomi ROIDMI Eve Plus, které narozdíl od iRobota umí vytírat podlahu. iRobot bohužel není vybaven mopem, a tak by nemusel naplnit očekávání.

ECOVACS Deebot T8 AIVI

Oproti klasickým robotický vysavačům se tento výrazně odlišuje. Neslouží totiž k prostému vytírání a luxování, ale dokáže setřít i výrazné nečistoty a usazeniny na podlaze. Z tohoto důvodu má dokonce dvě oddělené nádoby na vodu. Tento model je ideální pro majitele domácích mazlíčků, kteří dokáží po sobě zanechat pěkný svinčík, jaký byste ručně drhli minuty.

Na nejsilnější výkon se dokáží kartáče otáčet rychlostí až 480x za minutu. Sací výkon má nicméně v námi jmenované trojici nejnižší, a tak může těžší a přilepenější smetí zanechávat na podlaze. Díky funkci vytírání pak tento model stojí 19 530 Kč.