Umělá inteligence pomohla pilotovat americká vojenská letadla

Americká armáda se již nějakou dobu snaží rozšířit své řady o autonomní drony, které používá primárně pro bezpečný průzkum nepřátelský území. Její bezpilotní letadla však až doposud byla pilotována na dálku lidskými operátory. Nyní však i v této oblasti zaznamenala technologie významný posun vpřed.

Dr. Will Roper oznámil, že poprvé v historii byla nasazena umělá inteligence na pozici druhého pilota na palubě amerického vojenského špionážního letadla Dragon Lady U-2, a to v Kalifornii. Do letadla byla nasazena umělá inteligence nazvaná ARTUμ, konkrétně se jedná o druh umělé inteligence používané při hře šachy.

Na palubě pak měla na starosti kontrolu nad radarem během simulovaného raketového útoku na leteckou základnu Beale. V praxi tak přímo nepilotoval, ale radil lidskému pilotovi, kam má letět a jaký manévr má provést. Všechny tyto nové technologie odvíjející se od umělé inteligence však mají zabudovány jisté etické zásady.

Ministerstvo obrany navíc ujistilo, že ani při testech nikdy nepovolí umělé inteligenci mít kontrolu nad útokem či nad střelnými zbraněmi. Podle Dr. Ropera nemusí být úloha umělé inteligence v armádě v ovládnutí celého arsenálu, ale daleko užitečnější bude jako pomocník pro piloty.