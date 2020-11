Upíří Fortnite z Prahy. Nový díl ze série Vampire: The Masquerade zamíří k nám

Příští rok si fanoušci upírské videoherní ságy užijí dlouho očekávané pokračování ze série Vampire: The Masquerade – Bloodlines. Původní díl bývá dodnes označován za klenot ze žánru RPG, který ovšem bývá pro své stáří a nemotorné animace opomíjen. Kdo se však přenese přes zub času, dočká se pár desítek zábavy u skvělého scénáře, který se navíc silně rozvětvuje na základě vybraných dovedností i zvoleného zázemí hlavní postavy.

Zda se svému předchůdci přiblíží i očekávaný druhý díl, prozatím nevíme. Série ovšem dostane hned dvě šance. Švédské vývojářské studio Sharkmob přes víkend oznámilo nový projekt, který spadá pod upírskou značku Vampire: The Masquerade, skrze krátkou upoutávku. Informací je v tuto chvíli velmi poskromnu, ale našincům by mohlo stačit jediné klíčové slovíčko. Praha.

Prozatím bezejmenný projekt od studia Sharkmob zvolil za své zasazení právě naše hlavní město, ve kterém si střihneme roli upíra z některého z mnoha klanů a v matičce stověžaté se budeme prohánět po pražských střechách, abychom na konci každého eliminačního scénáře byli přeživšími. Titul má být ryze multiplayerový ze žánru battle royale, tedy s podobnou herní náplní jako Fortnite či PUBG.

Není to poprvé, kdy toto univerzum zamířilo do Prahy. V roce 2000, tedy přibližně čtyři roky před vydáním dnes opěvovaného Vampire: The Masquerade – Bloodlines, vydalo Activision ve spolupráci s vývojářským studiem Nihilistic Software nenápadné Vampire: The Masquerade – Redemption, které se odehrávalo po značnou část příběhu právě v Praze 12. století, zejména pak z prostředí Vyšehradu (kde se i dnes okolo desáté večerní dějou pozoruhodné věci).

Nově odhalený titul by se měl dočkat vydání v druhé polovině příštího roku, prozatím však nejsou oznámeny ani herní platformy. Snad na své kořeny příliš nezapomene a zapojí alespoň částečně nějaké RPG prvky. Škoda jen, že v multiplayerové řežbě se asi jen těžko projeví chytrý scénář, kterým vynikal právě první díl Bloodlines, a namísto potemnělého hororu plného politikaření a intrik se spíše dočkáme parkourové střílečky s gotickým hávem.