USA také chtějí po vzoru EU sjednotit nabíječky, vyberou však USB-C?

Nedávno jsme vás informovali o tom, že představitelé Evropské unie usoudili, že by na jejím území měly být sjednocené nabíječky. V praxi by tak všechny mobily, včetně iPhonů, prodávané na území Evropské unie měly mít nabíjecí port USB-C. Proti tomu se samozřejmě nejvíce ohrazovala společnost Apple, která se nechtěla původně přizpůsobit.

Podle posledních zpráv měli američtí senátoři Ed Markey, Elizabeth Warren a Bernie Sanders poslat dopis ministryni obchody Gině Raimondové, kde ji vyzývají k vypracování komplexní strategie, která by zavedla standard pro nabíječky podobný, jako je v Evropské unii. Podle těchto senátorů by totiž Spojené státy americké měly následovat evropský příklad.

Důvody pro zavedení jednotné univerzální nabíječky pro mobilní zařízení jsou pak v podstatě stejné, jako je tomu u Evropské unie. Myšlenkou je, že při používání jediné nabíječky pro více zařízení se sníží elektronický odpad. Pro spotřebitele by to znamenalo tu výhodu, že nemusí nakupovat několik druhů nabíječek pro každé zařízení zvlášť.

Zajímavé je, že se v případě Spojených států amerických mluví pouze o univerzální nabíječce či společném standardu, ale doposud nikdo nespecifikoval, že by to mělo být USB-C, i když je to velice pravděpodobné. Proti těmto názorům se samozřejmě zase brání společnost Apple, která se nechce vzdát svého Lightningu. Zda to projde i přes americké zákonodárce, není však vůbec v tuto chvíli jisté.