Nová legislativa EU nařídí výrobcům telefonů umožnit výměnu baterie

Na počátku vývoje mobilních telefonů bylo naprostou samozřejmostí, že každý z nich měl možnost výměny baterie. S příchodem chytrých telefonů však výrobci začali baterie do telefonů zalisovávat a tím znemožnili uživatelům, aby si baterii ve svém telefonu vyměnili svépomocí.

Nyní je tak většina uživatelů v případě poruchy hardwaru či baterie odkázána na servis, kde jsou opravy a výměny baterií kolikrát dražší, než nový telefon. Nyní se však Evropská unie nad tímto problémem zastavila a uvědomila si, že v případě možnosti výměny baterie by nedocházelo ke zbytečnému plýtvání a samozřejmě by to představovalo i menší ekologickou zátěž.

Podle nového nařízení Evropské unie by spotřebiče prodávané na území Evropské unie měly být do roku 2024 navrženy tak, aby spotřebitelé a nezávislí provozovatelé mohli snadno a bezpečně vyjmout přenosnou baterii. Z pohledu současných odborníků se může jednat o krok zpět.

Otázka je také, jak na to zareagují výrobci mobilních telefonů, zvlášť Samsung a Apple. Jsou dvě reálné možnosti – buď začnou vyrábět pro celý svět mobilní telefony s výměnnými bateriemi anebo budou mít dva modely pro Evropu a zbytek světa.

Cíle Evropské unie však nejsou zpátečnické, ale nové nařízení má jen legislativně podchytit životní cyklus bateriově napájených spotřebičů od návrhu po jejich ekologickou likvidaci. V praxi by to mělo pomoci zajistit celkovou udržitelnost s ohledem na to, že baterie jsou klíčovou technologií pro udržitelnou mobilitu.