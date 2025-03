Už příští týden vychází remaster 3D plošinovky Croc Legend of the Gobbos

Už to bude neuvěřitelných 28 let, co vyšla dnes už legendární 3D plošinovka Croc: Legend of the Gobbos. Druhá polovina 90. let byla zlatou érou 3D plošinovek, kdy se díky technologickému pokroku a přechodu na 3D grafiku objevila spousta dnes již legendárních 3D plošinovek. Jmenujme např. Super Mario 64, Crash Bandicoot, Spyro the Dragon, Gex: Enter the Gecko, Rayman 2 a samozřejmě výše zmíněný Croc: Legend of the Gobbos.

Příští týden 2. dubna (tj. ve středu) vychází remasterovaná verze prvního dílu Croca, která doufejme potěší jak hráče, kteří hrávali původní verzi z roku 1997, tak i hráče, kteří se s původní hrou ještě nikdy nesetkali. Ono hraním Croca uděláte něco i pro své mentální zdraví, protože např. podle této studie hraní 3D plošinovek podporuje zvětšení objemu šedé mozkové hmoty a oblastí mozku odpovídajících za orientaci v prostoru, tvorbu paměti, strategické plánování a jemnou motoriku ruky.

Příběh v remasteru Croc: Legend of the Gobbos se neliší od původní verze. Hlavním hrdinou je mrštný krokodýl Croc, kterého vychovaly chlupaté bytosti zvané Gobbosové. Když jejich zemi napadne zlý baron Dante a jeho nohsledi, jsou Gobbosové uneseni a uvězněni v klecích. Jedinému, komu se podaří uniknout, je právě Croc, který se vydává na cestu za záchranou svých přátel a poražením tyrana.

Herní mechanismy v remasteru Croc: Legend of the Gobbos byly oproti originálu mírně vylepšeny, ale stále se zaměřují na průzkum různorodých úrovní, skákání po plošinkách, porážení nepřátel a sbírání krystalů. Nasbírání dostatečného počtu krystalů je nutné pro odemčení vstupů do skrytých oblastí a úplné osvobození všech Gobbosů. Počet zachráněných přátel ovlivňuje samotný konec hry.

Zelený hrdina v boji využívá svůj ocas a také tzv. skokový úder, tj. prudké přistání na zemi po skoku. Tento úder mu umožňuje nejen porazit nepřátele, ale také rozbíjet bedny s užitečnými předměty. Hratelnost je zpestřena jednoduchými logickými hádankami.

Pro potřeby remasteru vývojáři připravili Crocipedii, jakési rozsáhlé digitální muzeum obsahující různé materiály ze hry, jako je nepoužitá grafika, designové dokumenty, koncepce, testovací animace a rozhovory s členy vývojářského týmu. Remaster Croc: Legend of the Gobbos nabízí mírně vylepšenou grafiku ve vyšším rozlišení. Změnou k lepšímu mělo projít ovládání do modernější hávu a nastavení kamery.

Croc vyjde v digitální formě 2. dubna na PC (GOG platformě), Playstation pětce a čtverce, Xbox Series X/S, Xbox One a Nintendo Switch.