V CERNu vzníkne nový urychlvoač za 23 miliard dolarů. Jen se neví, co bude dělat

Zdroj: Engadget

Vědecko-výzkumné centru CERN nedávno schválilo záměr vybudovat nový superkolidor za 23 miliard dolarů a obvodu zhruba 100 km. Současný LHC (Large Hadron Collider) má ve srovnání s novým FCC (Future Circular Collider) pouhých 27 km po svém obvodu a 16 TeV (teraelektronový volt).

FCC bude logicky dosahovat i většího výkonu a měl by dokázat rozbít částice s více než 100 TeV. Tím dojde ke vzniku daleko většího množství tzv. nepolapitelných Higgsových bosonů. Tyto bosony pak napomáhají vědcům odhalovat více o tajemstvích vzniku vesmíru či o temné hmotě. Mluvčí CERNu pak do své tiskové zprávy uvedl: "Takový stroj by produkoval hojné množství Higgsových bosonů ve velmi čistém prostředí, udělal by dramatický pokrok v mapování rozmanitých interakcí Higgsova bosonu s jinými částicemi a umožnil by měření s extrémně vysokou přesností."

Zároveň je zde odhalen i záměr na rekonstrukci stávajícího LHC a doplnění o výkonnější magnety, který by měly zabezpečit daleko více srážek jednotlivých částic. Výstavba nového FCC by pak měla začít ideálně do roku 2038. Vedení CERNu však přiznává, že finanční prostředky ze zemí EU nejsou pro tento projekt dostačující.

Zvažují proto vytvoření globální mezikontinentální organizace, která by vzala v úvahu třeba USA, Čínu či Japonsko, kteří by do projektu zároveň přinesly potřebnou zbývající část peněz. Zajímavé však je, že vědci mají hodně teorií o tom, co v novém FCC může vzniknout či se odehrát, ale spíše doufají ve velké překvapení. Tato skutečnost může také mnoho investorů, kteří raději investují do jasného záměru, odradit.