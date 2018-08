V Kalifornii pomáhají drony s odhalováním požárů a s predikcí jejich postupu

Budou mít za 15 let vojenská letadla ještě v kokpitu pilota? Ereb 05/04/2018 09:00:00 Ozbrojené síly Spojených států amerických jsou technologicky nejpokročilejší na světě. Dokazuje to i fakt, že za 15 let by u letecké složky námořní pěchoty USA už nemusel v kokpitu letadel sedět ani jeden pilot. https://cdr.cz/sites/default/files/megadrony.jpg

Budou mít za 15 let vojenská letadla ještě v kokpitu pilota? 4. 5. 2018 | Ereb | diskuse (1) Ozbrojené síly Spojených států amerických jsou technologicky nejpokročilejší na světě. Dokazuje to i fakt, že za 15 let by u letecké složky námořní pěchoty USA už nemusel v kokpitu letadel sedět...