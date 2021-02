V Las Vegas testují autonomní taxislužby bez řidičů v ostrém provozu

Zdroj

Společnost Motional, která se specializuje na testování autonomních vozidel, se spojila s Hyundai a výrobcem dílů Aptiv. Společně pak oznámily, že provedly ostré testování autonomních vozů bez řidičů na veřejných ulicích v Las Vegas. Testování proběhlo teď v únoru, ale povolení k tomuto testování dostala společnost Motional od státu Nevada již před třemi měsíci.

Cílem bylo zjistit reakce vozidel bez řidičů při průjezdu křižovatkou, vjezd do neoznačené zatáčky či interakce s ostatními účastníky silničního provozu. I když vozidlo jelo bez řidiče, na sedadle spolujezdce pro jistotu seděl zaměstnanec společnosti Motional připraven v případě potřeby zasáhnout.

Motional poukazuje na to, že v rámci partnerství s autonomní taxi službou Lyft již provedla více než 100 000 bezpečných cest, při kterých nebyl vyžadován jediný zásah řidiče. Pokud vše půjde podle předpokládaných plánů, mohla by společnost Motional ze svých taxi řidiče do dvou let odstranit.

Společnost Motional chtěla mít jistotu, že celé testování proběhne bezpečně a v pořádku, a proto oslovila i německou společnost TÜV SÜD, která měla za úkol prověřit veškeré bezpečnostní aspekty autonomního vozidla a možnosti vyjet zcela bez řidiče. Teprve po obdržení výsledků od společnosti TÜV SÜD se Motional rozhodla otestovat vozidla v ostrém provozu.

Nejde nicméně o světový unikát, testování autonomních vozidel i jejich provoz se po světě začíná docela rozmáhat. Důkazem toho je třeba autonomní vozítko od společnosti Alphabet (které jezdí ve Phoenixu), Cruise (jezdí v San Francisku), Yandex (testoval vozidla v Las Vegas) či Baidu (testováno v Číně). Je tedy spíše jen otázkou času, než se tato technologická novinka časem rozšíří i k nám.