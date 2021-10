V Microsoft Storu je k dispozici Linux Subsystem pro Windows 11

Zdroj

Do nedávna panoval spor mezi uživateli operačního systému Windows a Linux o to, který operační systém je lepší. Spor skončil v roce 2016, kdy byl poprvé uveden na trh Linux subsystem pro operační systém Windows 10, což je v podstatě volitelná část operačního systému v podobě linuxového jádra zpřístupněná přes virtualizační vrstvu Hyper-V.

Každý, kdo by chtěl na svých Windowsech vyzkoušet Linux, musí si nejprve aktivovat právě výše zmíněnou virtualizační vrstvu Hyper-V a následně musí doinstalovat uživatelskou část linuxového operačního systému. V posledním kroku pak stačí spustit z příkazové řádky svou distribuci Ubuntu nebo jakoukoliv jinou distribuci.

Nutno podotknout, že postup instalace Windows Subsystem for Linux vyžaduje několik kroků, které by za určitých okolností mohly odradit některé začátečníky. Samotná instalace pak není nikterak obtížná a s návodem by ji měl zvládnout téměř každý.

Nyní společnost Microsoft oznámila, že vydala novou verzi Windows Subsytem for Linux, ale tentokrát pro Windows 11. Prozatím se v Microsoft Store nachází pouze zkušební vrstva, která stejně jako verze pro Windows 10, vyžaduje několik jednoduchých kroků pro úspěšné spuštění, včetně aktivace virtualizační vrstvy Hyper-V.