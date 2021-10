Jak nainstalovat Windows 11 na slabší počítače, které nesplňují TPM procesor?

Zdroj

Minulý týden byl do světa vypuštěn očekávaný neočekávaný operační systém Windows 11. Masivní rozšíření se však nekoná v takovém měřítku, jako by asi společnost Microsoft chtěla a jako na to byla zvyklá u předchozí verze, Windows 10. Důvodů pak je hned několik, zejména pak zbytečně vysoké hardwarové nároky, díky kterým se nemůže Windows 11 nainstalovat na každé zařízení.

Společnost Microsoft totiž vyžaduje, aby počítač, na který má být Windows 11 nainstalován, byl poháněný pouze úzkou skupinkou podporovaných procesorů a byly vybavené čipem TPM (Trusted Platform Module). Stejně jako většinu příkazů a požadavků, i tento lze efektivně obejít. Zajímavé je, že návod na to, jak ho obejít, zveřejnila samotná společnost Microsoft.

Zdroj

V praxi pak má stačit upravit poměrně jednoduše jen několik systémových registrů, konkrétně takto:

Spusťte si svůj editor registrů na zařízení, kam chcete nainstalovat Windows 11 V registrech pak vyhledáte adresu HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMSetupMoSetup Zde si pak vytvoříte novou hodnotu typu DWORD a pojmenujte ji AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU s tím, že hodnotu musíte nastavit na 1 V posledním kroku pak musíte svůj počítač restartovat

Po úspěšném restartování celého počítače si můžete stáhnout nástroj (například Media Creation Tool) pro vytvoření bootovacího DVD nebo flash disku s Windows 11. Z tohoto paměťového média již můžete do počítače zavést upgrade na Windows 11 s tím, že osobní data by měly zůstat zachovány. Otázkou pak zůstává, proč Microsoft tuto funkci neumožnil hned od začátku, popřípadě proč neuvedl přítomnost čipu TPM jen jako doporučení, když funguje Windows 11 bez problémů i na zařízeních bez TPM.