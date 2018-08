V nejnovějším videu k Just Cause 4 se hlavní hrdina žene za tornádem

Just Cause se na obrazovky hráčů vrátí už počtvrté a ani tentokrát nepřichází s prázdnou. Naopak s sebou nese spoustu akce i neotřelé zábavy. Pokud patříte mezi milovníky adrenalinových sportů, považujete se tak trochu za kaskadéry a je-li ta nejsložitější cesta váš cíl, budete se v roli našeho hlavního hrdiny cítit jako ve vlastní kůži.

Důkazem budiž zbrusu nové video, které autoři uveřejnili na GamesComu. V něm se totiž ženeme za tornádem. Z technického hlediska nám má ovšem posloužit jako ukázka destrukčního a fyzikálního modelu. Právě na ten jsou vývojáři pyšní: „Trajektorie každého objektu se počítá v reálném čase, což otevírá jedinečné a zbrusu nové příležitosti k hraní.“

Tornáda jsou v Just Cause 4 jednou ze čtyř takzvaných extrémních meteorologických simulací. Jsou schopna prolétnou krajinou a do ničivé spirály vtáhnout velké kusy trosek, nebo i letadlo z nebes.

Za vývojem trochu šílené hry stojí newyorší Avalanche Studios. Jejich další týmy mají na svědomí herního Mad Maxe nebo právě chystané Rage 2. Rukopis je tedy u Just Cause 4 více, než čitelný. Hra vychází na Windows PC, PlayStation 4 a Xbox One už 4. prosince.