V USA připadá na jednoho obyvatele stejný počet kamer jako v Číně

Psycholog Robert Epstein přišel do zasedání soudní komise Senátu USA na slyšení na téma, jak moc nás technologičtí giganti ovlivňují při volbách.

Google prý také manipuloval americké volby. Chybný algoritmus? A co jiné země?

Čína zpřísnila hraní her, nezletilým dovolí jen 90 minut denně před 22. hodinou

Čína zpřísnila hraní her, nezletilým dovolí jen 90 minut denně před 22. hodinou lukas-cihak 11/12/2019 09:00:00 Čínská vláda vydala oficiální pokyny k tomu, aby veškeré herní platformy respektovaly zákaz hraní mladistvých více než je legislativou povolený limit. https://cdr.cz/sites/default/files/preview.jpg

Američané již nechtějí koordinovat jaderné útoky pomocí disket ze 70. let lukas-cihak 10/23/2019 09:00:00 Americká armáda využívala až do nedávna v rámci systému pro koordinaci jaderných útoků starý počítač od IBM pocházející ze 70. let. Podle Pentagonu však svou funkci zastával dobře a byl nenapadnutelný moderními hackery. https://cdr.cz/sites/default/files/maxresdefault_19.jpg