Vampyr se dočká seriálové adaptace od tvůrců Homeland a Sons of Anarchy

Jsme staří a nudní, připomínají tvůrci Life is Strange s Captain Spirit Pavel Vevera 06/13/2018 15:30:00 Slyšíte to? To se vám posmívá studio Dontnod se svým novým titulem The Awesome Adventures of Captain Spirit. Prý už s vámi není taková legrace jako dřív. Však uvidíte, titul je naschvál zdarma, aby vás výsměch náhodou neminul. https://cdr.cz/sites/default/files/captain-spirit-e3.png

Jsme staří a nudní, připomínají tvůrci Life is Strange s Captain Spirit 13. 6. 2018 | Pavel Vevera | diskuse (0) Slyšíte to? To se vám posmívá studio Dontnod se svým novým titulem The Awesome Adventures of Captain Spirit. Prý už s vámi není taková legrace jako dřív. Však uvidíte, titul je naschvál zdarma, aby...