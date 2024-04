Varování pro hráče: malware krade přihlašovací údaje u her od Activisionu

Hráči oblíbených her od Activision, jako je Call of Duty, se ocitají v nebezpečí, když údajný malware začal cíleně krást jejich přihlašovací údaje. Vyšetřování odhaluje, že útočníci využívají nástroje třetích stran a maskovaný software k odcizení údajů, což zdůrazňuje naléhavou potřebu obezřetnosti při stahování aplikací a při přihlašování do herních účtů.