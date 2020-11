Velká Británie povolá do armády robotické vojáky. Chce být připravena na válku

Zdroj

Britská armáda nechce zaostávat za tou americkou, a proto se rozhodla, že do deseti let budou ze čtvrtiny tvořit armádu roboti. Šéf britských ozbrojených sil oznámil, že by se mělo jednat o zhruba třicet tisíc robotických vojáků. Generál Nick Carter za tímto účelem dokonce vyzval oficiálně britskou Vládu, aby provedla pětileté přezkoumání integrované obrany.

V praxi tak doplní řady vojáků autonomní dálkově ovládaní roboti. "Myslím, že naše armáda by mohla mít 120 000 mužů, z čehož by 30 000 kusů mohli být roboti, kdo ví? Je jasné, že z našeho pohledu budeme hájit víceletý rozpočet, protože potřebujeme dlouhodobé investice, protože dlouhodobé investice nám dávají důvěru v modernizaci," prohlásil generál Carter a zároveň dodal, že nechce predikovat konkrétní čísla, ale že jde spíše o směr.

Vše je ale otázkou financí, proto se také vedou intenzivní rozhovory mezi Vládou, Ministerstvem financí a armádou, kde armáda naléhá, aby byl dodržen obecný závazek na víceleté financování obrany, jehož cílem má být dlouhodobá finanční dohoda. Doplnění mužstva moderními roboty je podle generálů jedno z řešení trvale nízkého stavu, který v současné době je 73 870 vojáků.

Britské ministerstvo obrany ještě dodává, že právo střílet budou mít pouze lidé a pouze ti o tom budou moci rozhodovat. Nikdo prý nechce, aby se budoucí války zvrhla do války robotů zabijáků. Carter sám žádnou válku nechce, ale chce se poučit ze dvou předchozích a v případě dalšího světového konfliktu chce být připraven.