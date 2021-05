Virgin Galactic poprvé absolvovalo první suborbitální let

Zdroj

První úspěšný testovací let pilotoval Dave MacKay a Frederick Sturckowom, kteří nejdříve byli vyneseni do výšky 13 kilometrů svou mateřskou lodí a následně došlo k odpoutání. Po oddělení se zažehly raketové motory a oba piloti vystoupali až do výšky 89 kilometrů, což je již na hranici vesmíru.

Během testovacího letu se pohybovali nad státem Nové Mexiko zhruba trojnásobnou rychlostí zvuku. Zpět na zem se pak vrátili tzv. klouzavým letem. Po přistání došlo k exportování veškerých všech operačních a výkonnostních údajů a jejich předání Federální letecké správě (FAA), která bude celý let Unity vyhodnocovat.

