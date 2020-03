Vláda spustí trasování mobilních telefonů, aby věděla, s kým kdo byl v kontaktu

Zdroj: Pixabay

Až doposud se museli doktoři při pátrání po dalších nakažených pacientech spoléhat na výpovědi těch, které již mají ve své péči. Tyto výpovědi jsou navíc velice nedokonalé, protože lidé samozřejmě nevědí, kdo další s nimi byl například v krámě.Če

Česká vláda má nyní v plánu zapojit i sledování mobilních telefonů těch lidí, kteří jsou nakažení – samozřejmě s jejich souhlasem. Podle ministra zdravotnictví, Romana Prymuly, rozhodně nejde o sledování občanů, jako v Číně. Hygienici chtějí zkrátka jen zjistit, kdo byl v kontaktu s nakaženým.

Vláda pomůže přetíženým hygienickým stanicím. Právě schválila návrh @ZdravkoOnline na trasování nakažených pomocí technologií, které připravila skupina COVID19cz s pomocí všech tří mobilních operátorů. Děkujeme všem, kdo pomohli. https://t.co/CpVIoPrNba — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) March 18, 2020

Za tímto projektem stojí asi šedesát IT specialistů, kteří jsou sdruženi na Facebooku pod Covid19cz. V praxi to pak vypadá tak, že hygienik se telefonicky spojí s nakaženým a nabídne mu možnost využití jeho mobilního telefonu, pokud souhlasí, zažádá hygienik o trasování jeho telefonu. Nazpět dostane informaci o pohybu telefonu za posledních pět dní.

Na základě této trasovací mapy si třeba i nakažení vzpomenou na mezery ve svých výpovědích. Tyto mapy by prý měly být použity jen za účelem pátrání po dalších nakažených a v žádném případě by se neměli dostat do nepovolaných rukou, i když starostové namítají, že mají právo vědět, kolik je v jejich obci nakažených.