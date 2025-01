VLC dosáhl 6 miliard stažení a představuje AI-generované titulky

Nově vyvíjená funkce AI-generovaných titulků využívá open-source modely umělé inteligence, které fungují přímo na zařízení uživatele. To znamená, že k provozu není potřeba žádné internetové připojení ani služby v cloudu, což posiluje soukromí uživatelů. Systém nejen generuje titulky v reálném čase, ale umožňuje také jejich okamžitý překlad do mnoha jazyků. Tato vlastnost by mohla být zásadní pro globální uživatele, kteří sledují obsah v různých jazycích.

Během ukázky na CES VideoLAN předvedla, jak tato technologie funguje – titulky se synchronizovaly s videem bez zpoždění a přesně odrážely dialogy. Přesto firma zatím neprozradila konkrétní datum, kdy bude funkce k dispozici pro veřejnost.

Zdroj: Shutterstock

Od studentského projektu po globální fenomén

VLC Media Player má své kořeny už v roce 1996, kdy ho začali vyvíjet studenti na Ecole Centrale Paris. Původním záměrem bylo vytvořit systém pro streamování videí po univerzitním kampusu. Projekt se však rychle rozrostl a získal si popularitu díky své otevřené licenci a podpoře širokého spektra formátů, které jiné přehrávače často nepodporovaly.

I přes konkurenci placených nebo reklamami podporovaných aplikací VLC zůstává věrný svým principům – software je zcela zdarma, bez reklam, bez sledování uživatelských dat a bez komerčního modelu. Jeho financování je zajištěno především z dobrovolných příspěvků od uživatelů a grantů.

Rostoucí popularita i v době streamovacích služeb

Ačkoli dnešní době dominuje streamování videí na platformách jako Netflix, YouTube nebo Amazon Prime, VLC Media Player si udržuje stabilní a dokonce rostoucí základnu uživatelů. „Počet aktivních uživatelů VLC stále roste, a to i v této éře streamovacích služeb,“ uvedl Jean-Baptiste Kempf, prezident VideoLAN, ve svém příspěvku na LinkedIn.

To, co VLC odlišuje, je jeho schopnost fungovat offline a podpora téměř všech existujících video a audio formátů. Uživatelé po celém světě oceňují také možnost přehrávání obsahu na zařízeních s nízkým výkonem, což z VLC dělá přístupný nástroj pro široké spektrum uživatelů, včetně těch, kteří žijí v oblastech s omezeným přístupem k internetu.