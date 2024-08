Volkswagen přináší herní zábavu do svých vozidel díky partnerství s AirConsole

Jak to funguje?

Celý systém je velmi uživatelsky přívětivý. Po spuštění aplikace AirConsole na informačním displeji automobilu stačí naskenovat QR kód na displeji pomocí chytrého telefonu. Tím se telefon promění v ovladač, který umožňuje ovládání her. Tato funkce není omezena pouze na řidiče; mohou se zapojit i ostatní cestující, včetně těch na zadních sedadlech. AirConsole bude fungovat pouze v situacích, kdy je vozidlo v parkovací poloze, což má zabránit rozptýlení řidiče během jízdy. Tento aspekt dává smysl zejména v kontextu elektromobilů, kde může čekání na nabití trvat delší dobu.

Rozšíření a budoucí plány

Volkswagen plánuje tuto funkci postupně zavádět na evropských trzích s výhledem na polovinu září 2024, kdy by měla být dostupná v prvních vozidlech. Po tomto počátečním uvedení se očekává rozšíření do dalších regionů a také přidání více her do nabídky. Tato iniciativa se tak stává součástí širšího trendu, kdy automobilky integrují zábavní prvky do svých vozidel.

Zdroj: Shutterstock

Trend v automobilovém průmyslu

Volkswagen není první automobilkou, která se rozhodla integrovat herní platformu do svých vozidel. Již v roce 2023 představila podobnou funkci společnost BMW, která také využívá AirConsole. Ačkoli se jedná o relativně novou funkci, tento trend se rychle rozšiřuje. Například Tesla nabízí ve svých vozidlech přístup k platformě Steam, což je však v některých modelech již minulostí, protože Tesla na začátku roku 2024 tuto podporu ukončila.

Hraní her v automobilech se stává stále populárnější součástí výbavy, což naznačuje, že automobilky hledají nové způsoby, jak zaujmout své zákazníky a nabídnout jim více než jen tradiční funkce. Možnost hrát hry při čekání na nabíjení nebo během jiných přestávek přináší do automobilového světa nový rozměr a zábavní prvek, který ocení zejména mladší generace.

Co dál?

Zda se tento trend prosadí ve velkém měřítku, záleží na mnoha faktorech, včetně dostupnosti her, zájmu zákazníků a technických možností automobilů. Nicméně Volkswagen a další automobilky tímto krokem ukazují, že jsou připraveny experimentovat a posouvat hranice toho, co můžeme od moderních vozidel očekávat.

Budoucnost zábavy na cestách se tak jeví jako velmi zajímavá a plná možností. Možná se brzy dočkáme ještě pokročilejších technologií, které nám umožní zažít v autě plnohodnotnou zábavu na úrovni konzolí, ať už půjde o hraní her, sledování filmů nebo jiné formy interaktivní zábavy.