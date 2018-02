Pavel Vevera Vychází taktická strategie Into the Breach, od tvůrců FTL: Faster Than Light https://cdr.cz/sites/default/files/into_the_breach_2.jpg 02/27/2018 16:00:00 https://cdr.cz/clanek/vychazi-takticka-strategie-breach-od-tvurcu-ftl-faster-light/diskuse Hry Zprávy Into the Breach Subset Games Strategie

Úterý, 27 Únor 2018 - 16:00 | Pavel Vevera | Hry, Zprávy „Zas do průlomu, drazí přátelé!“ Další hra od tvůrců FTL: Faster Than Light, kvazi-tahová strategie Into the Breach, právě vyšla na Steamu. Zavzpomínáte-li na náš seznam nejočekávanějších nezávislých her, jistě zjistíte, že v seznamu se nacházela i nenápadná strategie Into the Breach pocházející od tvůrců FTL: Faster Than Light. Zajímavou ji ovšem dělá i něco jiného než její tvůrci: jako tahová strategie postavila celý tahový mechanismus na hlavu. S vašim (i bez vašeho) svolení se za účelem přiblížení tohoto systému budeme citovat, abychom neodváděli stejnou práci dvakrát: Ústřední mechanikou hry je její přístup k tahům a útokům. Tahy jsou asymetrické: zatímco hráč může ve svém tahu s jednotkami hýbat i útočit, vetřelci se mohou jen hýbat a útoky naznačovat. Tím hráč získává taktickou výhodu, jež se projevuje právě u útoků. I když střela z obrovského tanku napáchá jisté škody, zdaleka ne takové, aby „podzemšťana“ zničila. Síla útoku jej však posune a jím plánovaný útok tak může zasáhnout jiného nepřítele. Podobně jej může posunout do vody a okamžitě zabít či přesunout na pole, z něhož by v příštím tahu přibyl další oponent, a tak mu zabránit ve vynoření. Konečným cílem každé mise je po dobu neurčitého počtu tahů ochránit co nejvíce měst před zničením. Po vyprchání časového limitu vyhráváte. Nevelké mapy 8x8 jsou náhodně generované a různá prostředí vyžadují obměnu strategií.“ Launch trailer avšak vydá za tisíce slov, proto si pusťte video výše. Titul je dostupný na Steamu (14,99€), GOG (12.69€) a Humble Bundle (12,49€). Zdroje: Vlastní nahlásit chybu Tweet Kam dál? TÉMA: Odhalujeme nejočekávanější hry roku 2018 [Nezávislé] Pavel Vevera Členem redakce inGamer.cz byl od samotného založení v roce 2012. Původně působil jako multisekční redaktor, přispívající jak články, tak video tvorbou, nakonec se však ustálil na textech. Jako externista od 1. ledna 2014 pokračuje v rámci herní rubriky CDR.cz, kam se redakce i část obsahu inGameru přesunula. více článků, blogů a informací o autorovi Diskuse ke článku Vychází taktická strategie Into the Breach, od tvůrců FTL: Faster Than Light Žádné komentáře.