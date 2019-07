Vyhněte se přeplněnému MHD: Google Maps testují v Praze a Brně novou funkci

Společnost Google se zaměřila na palčivý problém, který trápí řadu obyvatel velkoměst, včetně Prahy a Brna. Přeplněné tramvaje dokáží naštvat, když spěcháte nebo se zkrátka jen nechcete mačkat v davech turistů ve špatně klimatizovaném prostředku, obzvláště v létě. Spustí proto novou funkci svých Google Maps, které doplní již funkční jízdní řády o vytíženost jednotlivých spojů. V případě nadměrně přeplněného MHD nabídne dokonce alternativní cestu.

Počet vybraných měst, které dostanou do vínka tuto funkci, je přitom pouhých 200 z celého světa. S našimi dvěma největšími městy tedy tvoříme rovnou celé procento všech testovaných měst.

Informace o obsazenosti se budou částečně zakládat na predikci a částečně na aktuálních zkušenostech. Již poměrně dlouhou dobu se uživatelům Google Maps objevuje dotazník na ohodnocení kvality cesty a vytíženosti MHD. Jsou zde i otázky na počet volných míst k sezení či stání.

S dostatečnou databází těchto názorů se pak dá předpokládat, které spoje budou mít vysoký stupeň vytíženosti v konkrétních časových intervalech. Dále má pak samozřejmě Google přehled o všech uživatelích, kteří mají během přepravy zapnuté sledování polohy, což by mohlo s predikcí také pomoci.

V Praze již v současné době existuje systém na monitorování polohy MHD informující cestující o zpoždění daného spoje. Bohužel data z tohoto systému nejdou prozatím integrovat přímo do Google Maps. Je však dosti pravděpodobné, že při troše dobré vůle by se i tento problém dal překonat, a cestující by si tak ušetřili dlouhé popojíždění v přeplněné tramvaji.