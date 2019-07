Vyhrajte iPad nebo 500 dolarů jediným kliknutím: EaseUS slaví 15 let

EaseUS se za svých dlouhých 15 let stala uznávanou špičkou na trhu. Jejich programy pomáhají běžným uživatelům obnovit ztracená data, o která přišli mechanicky či pouhým nedopatřením. Na své si však přijdou i pokročilejší uživatelé, kteří potřebují důmyslného pomocníka ke správě disků, oddílů a synchronizaci složek napříč vícero zařízeními.

K této příležitosti se EaseUS rozhodlo potěšit všechny, kteří zavítají na jejich oficiální stránky k výročí pogratulovat. Akce je však opepřena o soutěživý prvek, jelikož vstupenkou do slosovací akce je tvorba sloganu. I pouhá účast je však odměněna okamžitou drobnou výhrou, kterou může být například plná verze některého programu z portfolia společnosti. I kdybyste tedy netoužili oprášit svoji angličtinu, můžete vyzobnout alespoň tuto odměnu.

Nejlepší slogany budou po uzavření prvního kola soutěže, tedy 27. srpna, odměněny peněžitě! Šťastní výherci získají nárok na finanční odměnu od 50 do 500 dolarů či iPad. Slogan by měl být v maximálním rozsahu 200 znaků a nejlépe vystihovat nabídku veškerých produktů společnosti, viz níže. A nebo to můžete prostě jenom zkusit, a doufat ve štěstí.

V nabídce společnosti EaseUS naleznete tyto programy. Každý zmíněný je možné na oficiálních stránkách samozřejmě stáhnout v bezplatné verzi k ozkoušení.

EaseUS Data Recovery Wizard Pro

Program pro záchranu důležitých dat po jejich smazání, napadení virem, chybě operačního systému, ztrátě diskových oddílů.

EaseUS Partition Master Pro

Program pro dělení disků a správu oddílů, testování vadných sektorů, defragmentace a další.

EaseUS Todo Backup Home

Program pro ochranu dat, jejich obnovu a zálohování v rámci oddílů i celých disků.

EaseUS Todo PCTrans Pro

Program pro jednoduchý a svižný přenos souborů ze starého počítače do nového.

EaseUS EverySync

Jednoduchý program pro synchronizaci složek a jejich obsahu napříč vícero počítači.

EaseUS MobiSaver