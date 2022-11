Vyřeší 3D tisk problémy s bydlením? Na 3D tiskárně vytisknete dům už za 1 den

Zdroj: Shutterstock

V dnešní době se dá na 3D tiskárně vytisknout prakticky cokoliv od elektrokola, přes zbraně až po celé stavby. Konkrétně stavby se pak tisknou pomocí speciálního rychleschnoucího tvrzeného betonu a tisk trvá několik málo dní. Na University of Marine se tamní výzkumníci zaměřili na tento problém a chtěli celý proces ještě více zefektivnit.



Jde totiž o první 3D tištěný dům z čistě přírodních materiálů, to znamená speciální směsí dřevěných vláken a biologicky šetrných pryskyřic. V praxi tak vytiskl čtyři moduly, ze kterých pak poskládaly obytný a recyklovatelný dům, který nese název BioHome3D a má rozlohu 182 metrů čtverečních.

Vytištěné však nebyly jen stěny, ale také podlahy, stěny a střecha. Je pak jasné, že v zimě by lidé v tomto domě bez izolaci zmrzli, a proto i tato izolace je 100% dřevěná. Další zajímavostí ohledně projektu je, že tisk celého domu trval pouze několik málo hodin. Následně pak během dvou hodin zapojil elektrikář elektriku v celém domě.

Celý proces tisku je prý precizně naplánovaný, takže nejsou žádné zbytky, které by již nešly zužitkovat v dalším domě. Podle vedoucích projektu z The University of Maine by BioHome3D mohl nakonec vyřešit problém s nedostatkem bydlení v USA. Navíc má velmi nízké pořizovací náklady, takže by si ho mohlo dovolit více rodin s nižšími příjmy. Prozatím ale není potvrzená žádná cena, za kterou by bylo možné si ho v budoucnu na trhu objednat.