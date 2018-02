Vyšlo Kingdom Come: Deliverance, nejdražší česká hra historie. Jaké jsou dojmy?

Kingdom Come: Deliverance na CDR.cz sledujeme od samotných počátků. Hned v rané fázi hry jsme se na ní byli podívat přímo v kancelářích studia Warhorse a už tehdy vypadala famózně. Svět se dnes konečně dočkal, další česká hra, která píše dějiny zábavního průmyslu u nás, oficiálně vyšla.

Na počin studia Warhorse netrpělivě čekala světová veřejnost, a to přesto, že titul zpracovává regionální téma. Období husitských válek se ale ukázalo jako atraktivní také v zahraničí. Nejen kvůli náplni příběhu, ale i s ohledem na prvky, jaké hra nabízí, a díky trochu jinému přístupu k vývoji.

„Kingdom Come: Deliverance se z mých prvních dojmů jeví jako titul, který jde všemi směry proti proudu klasických her. Běžný hráč musí kompletně zapomenout na to, co ho naučily konkurenční tituly, a především tak přemoci své herní návyky,“ říká Jáchym Flídr, šéfredaktor webů CDR a DIIT.cz, který Kingdom Come už několik dní testuje pro recenzi.

„Jedná se tak o největší přednost, ale zároveň největší slabinu, jelikož si ne ve všem může hráč rozumět s vizí vývojářů,“ dodává.

Náš videorozhovor z roku 2014 se zakladatelem studia, Danielem Vávrou

Studio Warhorse není hráčům neznámé, skládá se z programátorů, kteří působili v dalších zvučných firmách, jako 2K Czech (Mafia), Bohemia Interactive (Arma) nebo Illusion Softworks (Vietcong). Právě mezi tyto úspěšné české hry má Kingdom Come: Deliverance obrovské ambice se zařadit.

Podle informací v médiích se náklady na titul vyšplhaly do stovek milionů korun, to z něj dělá historicky nejdražší českou hru. Většinu z nich zaplatil podnikatel Zdeněk Bakala. Přispěla ale i rozsáhlá komunita, která na crowdfundigovém serveru Kickstarter poslala do Warhorse zhruba 31 milionů korun. Jestli se jejich investice vyplatila, uvidíme v nejbližších dnech.

„S největší pravděpodobností jde o hru, kterou si lze plně užít až po důkladném seznámení, možná dokonce až při druhém hraní. Prvních několik hodin může být až frustrující. I proto můžeme aktuálně na herní scéně vidět, že recenze nevycházejí ihned po pádu embarga,“ komentuje situaci Flídr.

I proto plánujeme v redakci CDR.cz zhodnotit Kingdom Come: Deliverance s odstupem alespoň jednoho týdne a herní dobou přesahující 100 hodin. Kvůli komplexnosti obsahu by uspěchání finálního verdiktu novinářů nebylo adekvátní.

Kingdom Come navíc dnes čeká ještě dvougigabytový update, který opraví některé nepříjemné chyby.