Vyzkoušeli jsme chytré vytápění Danfoss Ally: Čím potěšilo a co nám chybělo?

Většina zařízení pro chytrou domácnost nás obvykle nechávají chladnými, přeci jen se bez nich obejdeme a peněženka si aspoň odpočine. Od systémů chytrého vytápění Danfoss Ally jsme ovšem měli velká očekávání. Na rozdíl od jiných vychytávek do domácnosti totiž vrací koruny zpátky do kapsy. Za pár stovek tak nabízí skvělou využitelnost, která je navíc doplněna vysokým komfortem.

Co slibuje chytré vytápění Danfoss Ally?

V teoretické rovině je rozumný přístup k vytápění vcelku snadný. Když odcházíme do práce, topení vypneme. Když se vracíme, topení zapneme. Když jdeme spát, topení ztlumíme. Když odjíždíme na dovolenou, uvážeme si uzlík, který nás upomene. V praxi je proces ale mnohem komplexnější a stojí nás nervy i peníze.

Chytré vytápění Danfoss Ally celý proces zjednodušuje, abyste se o radiátor už nemuseli nikdy starat. Přímo v aplikaci si nastavíte harmonogram, podle kterého systém automaticky zvyšuje či snižuje teploty. V době, kdy jste v práci, topení ztlumí, a před vaším návratem naopak vyžene teploty na předepsaný stupeň, abyste vešli už do předehřátého domova.







O dosažení požadované teploty v požadovaný čas se stará systém adaptivního učení, který porovnává data z předchozích 7 dnů. Umí pohotově reagovat na rychlé změny počasí, aby vás prudký nástup zimy nezaskočil. Termostatické hlavice umí dále poznat i otevřené okno, při kterém ztlumí vytápění na 30 minut. V kombinaci všech výše jmenovaných funkcí slibují systémy chytrého vytápění Danfoss Ally až 30% úsporu z nákladů na energie.

Jak se instaluje chytré vytápění Danfoss Ally?

Ve startovním balení Danfoss Ally nalezneme jednu termostatickou hlavici a bezdrátovou řídící jednotku Danfoss Ally Gateway. Nejprve zapojíme řídící jednotku do elektřiny a přes klasický ethernetový kabel do internetu, připojení přes Wi-Fi bohužel není podporováno. Před instalací vložte do chytré termostatické hlavice 2x AA baterie, údajně by měly vydržet až 2 roky.

Poté, co odšroubujeme starou termostatickou hlavici, nasadíme na její původní místo přiložený adaptér. Instalaci zvládnete obyčejným inbusem. Na adaptér přišroubujeme chytrou hlavici Danfoss Ally a otáčíme s ní po směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíme zacvaknutí. Na horní straně hlavice nalezneme tlačítko, které zmáčkneme a podržíme po dobu 5 sekund, čímž dáme hlavici pokyn ke spárování s řídící jednotkou. Tento proces může trvat až 60 sekund.

Proces zabral pár minut a zvládne ho prakticky každý. Ani my nejsme příliš zruční kutilové.

Jak zařízení spárujeme s mobilním telefonem?

Doprovodnou aplikaci Danfoss Ally si můžete sami stáhnout, abyste si vyzkoušeli její prostředí a posoudili, zda vám její rozhraní vyhovuje. Při prvním spuštění vás aplikace sama navede ke spárování jednotlivých zařízení, stačí jen párkrát kliknout a ujistit se, že jsou všechna zařízení zapnuta, zapojena a spárována s bezdrátovou řídící jednotkou.

V aplikaci si dále nastavíte jednotlivé místnosti, kterým přiřadíte konkrétní hlavice či chytré podlahové vytápění, pokud jej máte. Zařízení Danfoss Ally může komunikovat se všemi zařízeními s certifikací Zigbee 3.0, tedy nic vám nebrání chytré hlavice spárovat s vaší stávající sítí chytrých domácích zařízení a do budoucnu vás systémy Danfoss nijak nesvazují k tomu, abyste museli využívat jen jejich produkty.

Pro každou místnost můžete nastavit až 3 různé harmonogramy vytápění, tedy třeba podle vašeho pracovního režimu. Pokud byste se náhodou některý den rozhodli zůstat doma, můžete hlavici ručně pootočit, systém nebude proti vaší manuální změně protestovat a nastavení ponechá do další naplánované události.

K systémům Danfoss Ally můžete pustit klidně všechny členy domácnosti. V aplikaci naleznete správu uživatelů, kterým odešlete pozvánky. Všichni členové mají stejná práva vytvářet nové plány či upravovat stávající.

Jak jsme byli se systémy Danfoss Ally spokojení a co bychom změnili?

Dokud nemáme v ruce vyúčtování za energie a nepodrobili jsme Danfoss Ally tomu nejhoršímu období, jen těžko můžeme porovnat výsledky s oficiálním tvrzením. Danfoss Ally však poslouchal jako hodinky a nemáme důvod o jeho efektivitě pochybovat.

Testování proběhlo v tříčlenné domácnosti panelového bytu, kdy se o plán dělili dva dospělí. Stávající situace nám umožnila jeden měsíc vyzkoušet systémy při režimu Home Office a jeden měsíc při běžném pracovním nasazení. V obou případech nedocházelo ke kolizím v plánu.

Co bychom v budoucnosti u systémů chytrého vytápění uvítali, je možnost reagovat na polohu z mobilního zařízení, ze které by systém sám poznat, že se vracíme domů. V případě, že by všichni správci aplikace byli dostatečně vzdálení, by tak radiátor mohl s vytápěním ještě nějakou chvíli počkat. Nicméně chápeme, že by taková funkce zasahovala už do soukromí, takže buďme spíše rádi, že jí společnost Danfoss vyhýbá.

Systém je kompatibilní s 96 % systémy vytápění, jak na elektřinu, olej, plyn, dálkové vytápění a tepelná čerpadla. Jelikož jsou produkty Danfoss dobře zavedené na českém trhu, k mání jsou v mnoha oblíbených tuzemských obchodech a eshopech s elektronikou, např. CZC nebo Datart, viz oficiální nabídka prodejců. Využijte aktuální akce na výhodný starter set.