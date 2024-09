Wayback Machine bojuje proti linkrotu: Jak zachránit naši digitální historii

Podle nedávné studie Pew Research Center se ukázalo, že 38 procent všech odkazů z roku 2013 již není přístupných. To znamená, že více než třetina obsahu, který byl kdysi dostupný online, je nenávratně ztracena. Tento "digitální úpadek", jak to nazývá Pew, není omezen jen na nejstarší části internetu z 90. let, ale zasahuje i relativně nedávnou historii.

Riziko ztráty důležitého online obsahu je obzvláště zřejmé u zpravodajských serverů a dalších médií, která nemusela přežít éru sociálních platforem. Mnoho známých webů, jako MTV News, Gawker, Protocol či Game Informer, zmizelo z internetu prakticky přes noc, často včetně jejich rozsáhlých archivů. Ztráta těchto materiálů je nevyčíslitelná a znamená, že velká část naší digitální historie mizí.

Zdroj: Shutterstock

Wayback Machine jako strážce digitální paměti

V této situaci se stává zásadním nástrojem projekt Internet Archive a jeho známý nástroj Wayback Machine. Založen v roce 1996, Internet Archive si klade za cíl uchovávat kopie webových stránek a digitálního obsahu, aby se předešlo jejich ztrátě. V roce 2001 pak byl spuštěn Wayback Machine, který umožňuje uživatelům prohlížet starší verze webových stránek a vidět, jak vypadaly v konkrétním okamžiku v minulosti.

Mark Graham, ředitel Wayback Machine, vysvětluje, jakým způsobem tento projekt funguje a proč je tak důležitý. Podle něj je uchovávání digitální historie nesmírně složité, nejen kvůli množství dat, která je třeba uložit, ale také kvůli technologickým výzvám a rozhodnutím, co si zaslouží uchování. Mnoho obsahu je dnes ukládáno na soukromých platformách, což dále komplikuje jeho zachování pro budoucnost.

Graham také zmiňuje technické aspekty tohoto úkolu, jako je správa obrovského množství pevných disků, na kterých jsou data uložena. Wayback Machine se neustále snaží zlepšovat své metody a rozšiřovat rozsah dat, která ukládá, aby minimalizovala ztrátu důležitých informací. Avšak i taková organizace, jakou je Internet Archive, čelí mnoha výzvám. Například nedávno prohrála soudní spor týkající se iniciativy na krátkodobé půjčování knih během pandemie COVID-19.

Výzvy a budoucnost uchovávání digitální historie

Uchovávání historie internetu je komplexní a často nevděčný úkol. Wayback Machine je jedním z mála nástrojů, které se snaží tento problém řešit na globální úrovni. I když není možné uchovat všechno, co se kdy objevilo na internetu, projekty jako Internet Archive se snaží zajistit, že alespoň klíčové části naší digitální historie nezmizí.