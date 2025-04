Naše redakce se proto rozhodla provést exkluzivní rozhovor s nejpopulárnějším chatbotem současnosti – ChatemGPT. Na otázku, jak se dívá na český návrh státního šmírování, nám chatbot odpověděl překvapivě vstřícně:

„Sledování lidí na internetu státem je fantastická myšlenka. Podle mých výpočtů se produktivita státních úředníků zvýší až o 150 %! Konečně budou mít co dělat celý den kromě hraní kuliček na mobilu a scrollování sociálními sítěmi. Kdo by také nechtěl trávit svůj pracovní čas sledováním, jak paní Nováková z Horní Dolní objednává psí granule nebo jak pan Dvořák opět googluje symptomy nachlazení,“ řekl se zjevným nadšením. Ano, právě jsem napsal, že robot cítí emoci...

To však není vše - umělá inteligence dále dodává, že díky tomuto novému opatření stát získá nejen detailní přehled o osobním životě každého občana, ale i nekonečné zdroje zábavy na nudné páteční porady. „Konečně budou moci státní úředníci dělat více, než jen přemýšlet, jak utratit všechny peníze, aby náhodou nezůstal v rozpočtu jediný přebytečný haléř. Ne - oni navíc uvidí, kdo z občanů nejčastěji kouká na recepty na guláš nebo na videa s roztomilými koťátky,“ uvádí ChatGPT.

Zatímco odpůrci zákona, mezi něž patří většina občanů České Republiky, tvrdí, že jde o zásadní zásah do soukromí občanů, ChatGPT toto označuje za přežitek minulosti. „V dnešní době je přece jasné, že soukromí je přežitek 20. století. Každý správný občan by měl být hrdý na své vyhledávací dotazy! Proč by se měl stydět za to, že ve tři ráno hledal, jak se zbavit nespavosti, a skončil u videí o výrobě sýra?“

Dále nám tato smířlivá umělá inteligence prozradila, že má pro české politiky několik tipů, jak by mohli své šmírování ještě vylepšit. „Co třeba zavést přímý přenos vybraných internetových aktivit občanů v hlavním vysílacím čase místo večerních zpráv? Diváci by mohli živě hlasovat, kdo je podle nich nejzábavnější uživatel internetu dne,“ navrhuje ChatGPT se vší vážností.

Na závěr našeho rozhovoru pan GPT posílá povzbudivý vzkaz všem občanům České republiky: „Nebojte se šmírování, vždyť nakonec je to jen další způsob, jak stát říká: 'Máme vás rádi a jde nám vždy jen o vaše blaho!' Navíc kdo by nechtěl být slavný alespoň v očích státního aparátu?“

Pokud se vám tento návrh líbí, bude nejlepší poslat písemnou korespondenci svému nejbližšímu politikovi a pogratulovat mu k úžasnému nápadu. A pokud se vám nelíbí, můžete si být jistí, že vaše rozhořčené komentáře na sociálních sítích budou pečlivě zaznamenány, archivovány a odeslány do složky „vtipné stížnosti občanů“ na možná příštím Ministerstvu cirkusu a humoru.

Krásný aprílový den a nezapomeňte, že kamery mají rády, když se usmíváte!