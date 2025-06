Po útocích a cenzuře v Íránu roste zájem o VPN o stovky procent

Situace v Íránu se během uplynulého víkendu dramaticky změnila. Po prvních izraelských leteckých útocích, které přišly v pátek 13. června 2025, tamní úřady zavedly přísná omezení přístupu k internetu. Jak upozornil server IranWire, generální prokurátor navíc pohrozil právními postihy vůči médiím a uživatelům sociálních sítí, pokud jejich obsah "narušuje psychologické bezpečí společnosti."

Reakce veřejnosti na sebe nenechala dlouho čekat. Podle údajů společnosti Top10VPN zájem o nejlepší VPN aplikace v Íránu raketově vzrostl. Zatímco v pátek se poptávka zvýšila o 425 %, v sobotu už byl nárůst 530 % a v neděli dokonce přesáhl 700 % oproti běžné úrovni. I přesto, že pondělní data ještě nejsou kompletní, už nyní ukazují růst nejméně o 623 %.

„Rozhodnutí íránských úřadů omezit internet právě ve chvíli, kdy občané procházejí obrovskými otřesy, je kruté. Není divu, že se lidé obracejí k VPN v tak masivním měřítku,“ uvedl pro TechRadar šéf výzkumu společnosti Top10VPN Simon Migliano.

Blokace VPN v Íránu? Režim přitvrzuje, ale lidé se nedají

Používání VPN není v Íránu jednoduchou záležitostí. Virtuální privátní sítě (VPN) umožňují šifrovat internetové připojení a skrývat skutečnou IP adresu uživatele – a právě to je nástroj, který dokáže obejít geografická omezení a státní cenzuru.

Íránské úřady si toho jsou dobře vědomy a už řadu let se snaží využívání VPN systematicky potlačovat. Například v roce 2023 byl Írán podle statistik druhou zemí na světě v míře cenzury VPN (hned po Číně). V roce 2024 se dokonce dostal na první místo, co se týká blokace VPN v oficiálních obchodech s aplikacemi.

Problémy ale nejsou jen s blokováním aplikací. Od února 2024 je v Íránu používání "neautorizovaných" VPN nelegální bez zvláštního povolení. V květnu téhož roku pak parlament oživil zákon, který by mohl zpřísnit situaci ještě víc. Přesto je zájem o VPN i nadále vysoký.

Zdroj: Shutterstock

VPN pod tlakem: fungují všechny?

Navzdory masivnímu nárůstu zájmu o VPN přicházejí i zprávy o problémech při jejich používání. Někteří uživatelé si stěžují, že VPN aplikace nefungují vždy spolehlivě. Zaznamenáno bylo i cílené zpomalování VPN připojení.

„Když je váš domov v ohrožení a vaši blízcí jsou v nebezpečí, je klíčové mít spolehlivý přístup ke komunikačním aplikacím, sociálním sítím a mezinárodním zpravodajským webům. Že jsou VPN zakázané? To je v tu chvíli to poslední, co by lidi v Íránu zajímalo,“ komentoval situaci Migliano.

Legální, nebo ne? Jak je to s VPN v Íránu

Ačkoliv je používání VPN v Íránu teoreticky možné – vždyť i WhatsApp a Google Play byly odblokovány po dvouleté blokádě letos v lednu – režim opakovaně zdůrazňuje, že neautorizované VPN jsou nelegální.

Zároveň je známo, že stát sleduje i šíření VPN aplikací mimo oficiální kanály a vyvíjí tlak na poskytovatele. I přesto se lidé k VPN hromadně uchylují – a to i s vědomím, že za to mohou čelit postihům.