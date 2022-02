WhatsApp plánuje nové funkce, rozšíří náhledy sdílených obrázků, PDF a dokumentů

WhatsApp zavádí nový a vylepšený náhled dokumentů. Až dosud, když jste s někým sdíleli dokumenty, ať už šlo o PDF, JPEG nebo DOC, WhatsApp zobrazoval pouze obecný náhled zobrazující název a typ souboru. To znamená, že jste dokument museli otevřít, abyste skutečně věděli, co se v něm skrývá. S nejnovější beta aktualizací však aplikace zobrazuje bohatý náhled, který umožňuje nahlédnout do obsahu uvnitř.

Jak si můžete povšimnou na obrázku níže, nynější náhledy mají velmi nízkou kvalitu. To může naznačovat beta povahu nové funkce a doufejme, že WhatsApp bude schopen ji v ostré verzi optimalizovat, aby zobrazovala náhledy ve vyšším rozlišení.

WhatsApp v poslední době ale také testuje spoustu dalších nových funkcí. Aplikace například brzy zavede reakce na zprávy ve stylu iMessage, umožní vám konečně přenést chaty z Androidu do iOS a také vám poskytne možnost opětovného poslechu hlasových zpráv před jejich odesláním.