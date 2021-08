WhatsApp se na cenzuře Applu nebude podílet, má své obavy

Zdroj

Nedávno jsme Vás informovali o tom, že se společnost Apple chystá zavést cenzuru fotek nahrávaných na iCloud za účelem zamezení šíření materiálů týkajících se šíření dětské pornografie. I když se může zdát, že jde o vznešený cíl, nemusí se také někomu líbit, že jde v podstatě o cenzuru.

S tím nesouhlasí ani vývojáři některých populárních aplikací, jako je například WhatsApp. V případě WhatsAppu se vyjádřil hlavní šéf, Will Cathcart, jasně, že se jeho aplikace nebude na této cenzuře podílet. Vadí mu, že Apple vybudoval monitorovací systém založený na umělé inteligenci, který je naučen skenovat a prohlížet soukromý obsah.

V tuto chvíli je naprogramován k vyhledávání dětské pornografie, ale není problém ho na přání vedení či vlády přeprogramovat k vyhledávání čehokoliv. Cathcart se dále zajímal o otázku chybovosti celého systému i o možnosti zneužití celého mechanismu ze strany hackerů.

I’ve had independent confirmation from multiple people that Apple is releasing a client-side tool for CSAM scanning tomorrow. This is a really bad idea.