WhatsApp zvýšil věkovou hranici na 16 let

Aplikace WhatsApp, která je dceřinou společností Facebooku, je velice oblíbenou aplikací pro zasílání vzkazů a telefonování, kterou využívá přes 1,5 miliardy lidí. Právě tato aplikace nyní zvýšila minimální věkovou hranici pro své evropské uživatele, a to z 13 let na 16 let. Tímto krokem se snaží dodržet pravidla GDRP (nařízení pro ochranu osobních údajů), které v Evropě přichází v platnost již příští měsíc.

Zvýšenou věkovou hranici 16 let tak aplikace uvádí ve svých podmínkách už dnes. Zajímavé však je, že WhatsApp nemá žádnou kontrolu, jak ověřit skutečný požadovaný věk uživatele.

Mimo území Evropy zůstává věková hranice na původních 13 letech. Na základě vyjádření společnosti budou tyto i jiné změny v budoucnu aplikovány celosvětově, tzn. ne pouze v Evropě. Mezi dalšími změnami je například implementace jedné funkcionality z Facebooku. Uživatel si v nejnovější verzi aplikace může stáhnout podrobnou zprávu se všemi údaji, které aplikace o uživateli spravuje.